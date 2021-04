Marcos Sterkel. Desarrollan un insecticida selectivo que no daña el medioambiente 

Marcos Sterkel se graduó de biotecnólogo en la Universidad Nacional de Quilmes, donde además se doctoró en Ciencias Básicas y Aplicadas. El posdoctorado, sin embargo, lo realizó en tierras brasileñas, en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Allí comenzó a trabajar en un insecticida más amigable con el medio ambiente, cuya novedad consiste en que es selectivo con su blanco: el insecto que se alimenta de la sangre.

Actualmente, trabaja junto a un equipo del Centro Regional de Estudios Genómicos de la Universidad Nacional de La Plata, que está en contacto con científicos de Inglaterra y Brasil, para aplicar este insecticida en el Aedes Aegypti, el mosquito del dengue. Y si bien el proyecto se encuentra en una fase primigenia, las posibilidades y el impacto que podrían tener en el medioambiente son ambiciosas.

- ¿Cómo surgió la iniciativa?

- Parte de la idea de que una característica particular de los insectos hematófagos (que se alimentan de sangre) es que en cada ingesta incorporan varias veces su propio peso. Eso es básicamente porque, si bien evolucionaron varias veces, todos los que se alimentan de sangre lo hacen con huéspedes que son miles de veces más grandes, por lo que comer implica un gran riesgo. Entonces, una tendencia que se creó fue comer pocas veces, pero mucho; y como la sangre es pura proteína, se libera una cantidad de aminoácidos muy grande. Nosotros vimos que si inhibimos la degradación de un aminoácido llamado tirosina, podemos matar selectivamente a los insectos que se alimentan de la sangre.

- ¿Sería posible usar este insecticida en zonas urbanas donde se concentra el Aedes Aegypti?

- Nosotros tenemos un trabajo hecho en Aedes Aegypti en el que probamos este inhibidor de dos maneras. La primera sobre la cutícula, como en la mayoría de los insecticidas; y la segunda fue a través de la alimentación, con la droga nitisinona, que está aprobada para humanos. Les dimos esa droga a ratones y alimentamos a los mosquitos. Vimos que funciona de las dos maneras. Se podría aplicar tanto de forma tópica como a través del huésped, similar a la ivermectina, porque es una droga que se usa para tratar una enfermedad que se llama Tirosinemia tipo 1, y las personas que tienen esa enfermedad toman esa droga, que está aprobada desde 1994, todos los días.

Nosotros vimos que dándole la dosis terapéutica a los ratones, los mosquitos morían. Y otra cosa con la que queremos avanzar es con la generación de trampas de azúcar para el control de Aedes Aegypti. Trampas con proteína y esta droga.

Las trampas de azúcar son donde los mosquitos comen tanto sangre como azúcar. Los machos comen sólo sangre mientras que las hembras chupan sangre para después poder poner huevos.

“Los insecticidas que se usan ahora, que son neurotóxicos, no discriminan entre insectos blanco e insectos benéficos. La droga que utilizamos la probamos en abejas y en otros insectos no hematófagos y es inocua”.

- ¿Por qué es más amigable con el medio ambiente?

- Porque es más selectivo, no afecta organismos con otro tipo de dieta. Los insecticidas que se usan ahora, que son neurotóxicos, no discriminan entre insectos blanco e insectos benéficos. La droga que utilizamos la probamos en abejas y en otros insectos no hematófagos y es inocua. Además, este insecticida generaría menos resistencia.

- ¿Por qué?

- Nosotros vimos que una familia de enzimas que está asociada a la detoxificación que se llama P450 no detoxifica esta droga. Lo novedoso que tiene, además, es que la Nitisinona tiene un efecto retardado. Los neurotóxicos matan inmediatamente porque afectan al sistema nervioso. En este caso, lo que mata es la acumulación de tirosina, que se produce a lo largo de la ingestión de comida de sangre, por lo que la muerte no es inmediata. Esto permite que los bichos antes de morir pongan huevos, y es importante para que la propagación de la resistencia sea más lenta, ya que hay competencia entre los mosquitos sensibles y los resistentes.

- ¿Cómo es la dinámica de trabajo con Inglaterra y Brasil?

- Esto empezó en el laboratorio Pedro Oliveira de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Se publicó un trabajo desde Brasil donde promovemos la inhibición de esta vía como una forma novedosa de control. En 2016 fui a Inglaterra y probamos esto en la mosca del sueño, ya ajustando dosis y realizando un trabajo más fino para avanzar en la posible aplicación. Todo esto tomó notoriedad en Inglaterra.