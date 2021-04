El fuerte cruce entre Pichetto y Fernando Iglesias

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, le respondió al diputado Fernando Iglesias, ambos de Juntos por el Cambio, después de que este último criticara el espacio político que él conforma o busca fortalecer, definido como “peronismo republicano”. "El diputado Fernando Iglesias ha escrito un editorial llamado Los deseos imaginarios del Peronismo Republicano" aludiendo a la agrupación poítica que tengo el honor de conformar y en la que desarrolla algunas ideas que considero equivocadas", posteó desde su cuenta de Twitter quien fuera candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

En el texto, el diputado calificó al “peronismo republicano” de ser un “oxímoron” y argumentó por qué no estaría de acuerdo con que se sumen a Juntos por el Cambio. “En cuanto a la idea de sumar al peronismo para cambiar el país: hemos comprobado en 2017 lo poco que duró”, expresó. Y continuó: “Las alianzas que sirven para llegar al gobierno no siempre sirven para gobernar”.



Pichetto salió al cruce. “El peronismo republicano no esconde un hacha, diputado”, esgrimió. Y continuó: “No hemos hecho ni una sola acción en contra de las instituciones. Creemos en el sistema republicano y a él, tan solo, nos debemos”.

En una serie de tuits, que publicó en su cuenta oficial, calificó a Iglesias de tener una “fatal arrogancia” por atribuirse la facultad en el armado opositor de “señalar quién sí y quién no puede estar en una formación política”.

Por su parte, Iglesias quiso aclarar, pero no parece que lo haya conseguido. "No me refería a ustedes, sino al vasto conglomerado del `peronismo republicano´. No voy a comentar sus Tweets porque están muy por debajo de tu nivel habitual. Vine al PRO a defender la libertad de to dos, no a sacrificar la mía". Abrazo", posteó.

La interna de Juntos por el Cambio parece lejos de estar terminando.