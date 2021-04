El bono a jubilados alcanza al 70% de beneficiarios de Catamarca

Hoy viernes, con el pago de abril, el 70% de los jubilados y pensionados de Catamarca percibirán los primeros 1.500 pesos del bono que el Gobierno nacional anunció como compensación ante el avance inflacionario.



La segunda parte será depositada en mayo. Así el gobierno busca sostener el poder adquisitivo a los jubilados y pensionados en relación con la inflación, la cual según se dio a conocer ayer jueves, alcanzó en marzo el 4,8%, y acumuló así un 13% en el primer trimestre.

Específicamente en el Noroeste, la variación fue del 4,2% con respecto a febrero. Mientras que la comparación interanual de la región arroja un aumento del 44,9%.

En Catamarca, el 70% de los jubilados y pensionados perciben un monto de hasta 30 mil pesos, por lo que serán beneficiados con el bono de 3 mil pesos a dividir entre abril y mayo.

Con respecto a la relación entre haberes jubilatorios e inflación, el titular local de la ANSeS, Enzo Carrizo, recordó en conversación con Catamarca/12 que "con la nueva Ley de Movilidad, los aumentos ahora no son semestrales, sino que son trimestrales. Con los números de la inflación, tanto en abril como en mayo, seguramente el jubilado y pensionado iba a perder unos puntitos por debajo de la inflación, y precisamente para que no suceda esto es que se inyecta este dinero para que los jubilados no pierdan en cuanto a la inflación”.

Respecto a la expectativa de que en la provincia se pudieran percibir los 15.000 pesos de la ayuda económica anunciada por el presidente Alberto Fernández a partir de las nuevas medidas restrictivas que rigen, Carrizo explicó que por ahora la ayuda no alcanzará a las provincias y será sólo para el AMBA.

Por el momento, y en la actual etapa roja, en la provincia solo rige la extensión de las ayudas económicas que el Ejecutivo provincial anunció la semana pasada y que están dirigidas al sector hotelero, gastronómico y cultural, entre otros, elevando la suma por empleado a un total de 9.000 pesos.

Las inyecciones de la ANSeS representan un importante motor para Catamarca. Como ejemplo, la implementación del IFE alcanzó a 103.542 catamarqueños, por lo cual en cada pago ingresaban a la provincia 1300 millones de pesos.