Alberto Fernández apuntó contra la oposición: "He visto a Patricia Bullrich terminar en el ocaso, donde está ahora"

El presidente Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa en la que destacó la importancia de la entrada en vigencia de las nuevas restricciones, al tiempo que brindó un duro discurso contra la oposición: tildó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de "ingrato" y habló del "ocaso" de la presidente del PRO, Patricia Bullrich.

"La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa de otro con un grupo de amigos a golpear la cacerola, insultar y escupir a los policías que están en la puerta", remarcó el primer mandatario en su discurso, en alusión a la presencia de la exministra de Seguridad y un grupo de manifestante en la puerta de la Quinta de Olivos durante la noche del jueves.



Sobre este punto, el jefe de Estado criticó que se instale como "método" el hecho de acercarse con un grupo de compañeros a insultar en la puerta de la casa de otra persona "cada vez que no nos gusta lo que alguien dice".

"Que algún exaltado lo haga es razonable dentro de una sociedad, puede pasar. Que la presidenta de un partido político de la democracia haga eso, me parece que es un llamado de atención", subrayó.

Y agregó: "Tiene que ver con lo que evidentemente es su conducta. La he visto pasar por muchos lados y la he visto terminar en el ocaso, en el lugar donde está ahora".

Por otro lado, Fernández hizo hincapié en que las expresiones que se escucharon el jueves "no son buenas prácticas" e instó al resto de la sociedad y de los dirigentes a "no practicar esos modos". "Ya vimos a los argentinos tirarle huevos a alguien que salía de la Sociedad Rural o escraches a un juez por un fallo que no le gusta a la gente. Esos no son los métodos del estado de derecho", opinó.



Si bien no se mostró en contra de que los ciudadanos se manifiesten, aclaró que "toda manifestación debe encauzarse en términos de respeto hacia el otro".

En el mismo tono y, tras la reunión que mantuvo en la Quinta de Olivos con Horacio Rodríguez Larreta, el Presidente cruzó al jefe de Gobierno porteño por sus críticas sobre la campaña de vacunación: "Ayer fue muy injusto, fue ingrato y se equivocó. Se lo dije hoy. No fue feliz lo que dijo. Y además fue mentira. Creo que él ayer estaba muy exaltado hablándole a su público".

"También tengo mis miradas sobre el modo como se vacunó en la Ciudad de Buenos Aires, pero en nada ayudaría en que las plantee. Tengo una mirada crítica sobre muchas cosas que se hicieron en materia de vacunación. Tenemos que seguir vacunando a los sectores más vulnerables", precisó.



Y añadió: "Si vive en una Ciudad donde un tercio de los que viven allí son adultos mayores, y si tanto nos preocupan que me ayude a cuidarlos, no solo se los cuida con la vacuna, sino con las cosas que estoy proponiendo".

Luego de escuchar las críticas, Bullrich contestó por Twitter: "Presidente, no se preocupe por mí, ocúpese de conseguir vacunas, de los desocupados, los que cierran comercios, los que no se educan. Su ocaso es insultar a médicos, niños con capacidades diferentes y mentir a los padres. No hable de coherencia, recuerde su opinión sobre su Vice".