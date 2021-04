Un video por las clases presenciales con una canción contra el sistema educativo

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, subió a Twitter un video a través del cual reclamó el regreso a presencialidad en las aulas, en consonancia con lo que expresa Juntos por el Cambio.

Ferraro, que además es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, compartió una versión de una canción que no es exactamente una oda a la educación, por más que su tema sea la escuela, a la que se refiere en sentido crítico: "Another Brick in the Wall (part 2)" del disco The Wall, de Pink Floyd, de 1979.

El tema es más conocido por su primer verso, que ya da la tónica del resto de la letra: "We don't need no education" ("No necesitamos ninguna educación").

"No necesitamos ninguna educación. No necesitamos que controlen nuestros pensamientos, ni sarcasmo oscuro en el salón de clases. Profesores dejen a los niños en paz. ¡Hey! ¡Profesores! ¡Dejen a los niños en paz! En conjunto es solo, otro ladrillo en el muro. En conjunto solo eres, otro ladrillo en el muro", dice la letra de Roger Waters.

El espíritu crítico contra la educación formal quedó plasmado en una de las escenas más famosas de la versión fílmica de The Wall, dirigida por Alan Parker en 1982.

Sin embargo, el video utilizado por Ferraro le cambia el sentido a la canción original. De por sí, la letra está alterada y es un reclamo de padres y alumnos por las clases presenciales.

Armado en cuarentena, con letra en inglés (acaso hecho en Estados Unidos o Gran Bretaña, también contra las restricciones), mantiene la inconfundible melodía de Waters, pero el espíritu de la letra aparece alterado.

"Nosotros odiamos la educación online. Realmente sentimos pérdida de control. Ya no recordamos matemáticas y física. Nos gustaría que nos dejaran trabajar solitos. ¡Hey! ¡Gente! ¡Tráiganlos de nuevo a la escuela! Dejarlos en casa es injusto y cruel", arranca la primera parte de la versión remixada.

En la segunda, con el coro de chicos, la letra es esta: "Nosotros necesitamos aprender en presencia. No podemos estar todo el día online. Nosotros queremos reencontrar amigos en el aula. No podemos quedarnos más en casa. ¡Hey! ¡Gente! ¡Llévennos de nuevo a clase! Porque si no seremos apenas otra ventanita en el Zoom".

La incursión rockera del heredero de Elisa Carrió en reclamo por las clases presenciales provocó diversos comentarios en Twitter: