Cómo fue la primera noche de restricciones en el AMBA

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, supervisó esta madrugada distintos controles que se concretaron en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en la primera noche de restricciones a la circulación decretada por el Gobierno para mitigar los contagios de coronavirus. Por su parte, los intendentes del AMBA concluyeron en que hubo un "alto acatamiento" a las nuevas medidas por parte de la población.



Acompañada por funcionarios de su cartera, la funcionaria recorrió distintos puntos de control que realizaron efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en los accesos a la Capital Federal.



Uno de los puestos supervisados por la ministra fue en el Puente Pueyrredón, donde aseguró que los operativos “son de tipo disuasivo” y sostuvo que se necesita que la gente “salga más temprano del trabajo para que la circulación se corte a las 8 de la noche”.



El viernes por la tarde, el secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, y el de Articulación Federal, Gabriel Fuks, acordaron con el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, los lugares donde se ubicaron los puntos fijos de control, entre ellos cada uno de los puentes de ingreso a la Capital Federal desde la avenida General Paz.



Además, se realizaron controles en 10 puntos de acceso que son estratégicos para el tránsito de personas y vehículos entre la Capital Federal y el conurbano bonaerense.



Los operativos de control para que se cumpla la restricción a la circulación se realizarán todas las noches, entre las 20 y las 6 del día siguiente. Además, entre las 6 y las 20 se mantendrán los operativos de inspección en trenes y otros medios de transporte que circulan por el AMBA.

Luego de que efectivos de Prefectura Naval bajaran de un colectivo a mujeres y niños que no contaban con autorización para circular luego de las 20, Frederic revirtió esta acción. "No hay que bajar a la gente de los colectivos. No es ésa la orden que les dimos. Lo que tienen que hacer es parar a partir de las 8 de la noche a los vehículos particulares, sobre todo, y también al transporte público para constatar que tenga el certificado de circulación, nada más", expresó a la prensa posteriormente la funcionaria.

Una de las mujeres obligada a bajar del colectivo, quien llevaba a un niño de la mano, explicó que volvían a su casa tras haber acudido a un hospital.

Por otra parte, los intendentes del AMBA celebraron el alto acatamiento que tuvieron en la primera noche las medidas restrictivas y destacaron la responsabilidad de la ciudadanía.

A través de sus cuentas de Twitter, los jefes comunales bonaerenses compartieron fotos de calles vacías y locales cerrados en sus distritos y enviaron mensajes de aliento y agradecimiento a los vecinos.



"Altísimos niveles de acatamiento en todo Escobar. Gracias a todos los vecinos y vecinas por este gran esfuerzo", publicó en su cuenta de la red social el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.



En el mismo sentido se pronunció el jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quien resaltó: "En nuestro distrito las vecinas y los vecinos se quedan en sus casas evitando circular para bajar la curva de contagios del Covid-19. Con un pueblo solidario y un Estado Presente venceremos a la pandemia".



Le siguió el intendente Juan José Mussi, de Berazategui, quien agradeció "a los vecinos y vecinas de #Berazategui por el excelente acatamiento a las nuevas medidas del presidente @alferdez y el gobernador @Kicillofok" y añadió: "Unidos y cuidándonos vamos a salir adelante".



Mauro García, intendente de General Rodríguez, también agradeció "a todos los vecinos y vecinas, comerciantes de nuestra ciudad, por cumplir con las medidas de cuidado implementadas en el Decreto Presidencial, y por colaborar día a día para que pronto podamos salir adelante".



Desde Ituzaingó, Alberto Descalzo, escribió en las redes: "Gracias a todo nuestro pueblo por el acatamiento a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional. Sigamos manteniendo la cultura del cuidado colectivo, con responsabilidad y solidaridad".



En Merlo, Gustavo Menéndez, también agradeció a su "pueblo, sus comerciantes y emprendedores el alto acatamiento de las medidas dispuestas por nuestros queridos Presidente @alferdez y Gobernador @Kicillofok" y expresó que "al virus lo vencemos entre todos".



"En Hurlingham, los vecinos y las vecinas acompañan las medidas señaladas por @alferdez y @Kicillofok para protegernos del COVID-19.", escribió a su turno el intendente Juan Zabaleta, y sumó: "Estamos en un momento complicado pero, lo vamos a superar sumando fuerzas. ¡A seguir cuidándose!".



De la partida fue también el jefe comunal de Pilar, Federico Achaval, quien además de agradecer a los habitantes de su distrito, añadió que "son momentos difíciles, pero el esfuerzo que están haciendo salva vidas, y no hay nada más importante que eso".



En San Fernando, el intendente Juan Andreotti, manifestó: "Agradezco mucho a los vecinos de @SanFerMunicipio por el respeto a las nuevas medidas" y aseveró: "Sigamos cuidándonos, al virus lo vencemos entre todos. La vacunación avanza muy bien, pero necesitamos reforzar la prevención más para poder superar esta 2da ola".



Del mismo modo, el intendente Leonardo Boto, desde Luján, afirmó: "Ahora, así está el centro de nuestra ciudad", al publicar una foto de las calles vacías, y agregó: "Agradezco la responsabilidad, el compromiso y la solidaridad de las y los vecinos de Luján en este momento crucial de nuestra historia".



"Sepan que junto al Gobierno Nacional y Provincial estaremos siempre para acompañarlos y ayudarlos. La unidad es el camino para salir adelante", concluyó.