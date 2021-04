En el corazón del cine de terror en el mundo

Rosario tendrá representación en Hollywood de la mano del joven cineasta Felipe Martínez Carbonell, cuyo corto Retrato Imaginario fue seleccionado para competir en el Screamfest, el festival de cine de terror más importante de Estados Unidos. Nacido en la ciudad y radicado en el país del norte desde hace varios años, el realizador filmó su cuarto cortometraje íntegramente en Rosario, con técnicos y artistas locales, el cuál continúa cosechando nominaciones y premios. Mientras tanto, ya prepara su primer largometraje que consistirá en una co-producción entre Argentina y Estados Unidos que contará con un equipo técnico multicultural y con actores de Rosario y Buenos Aires.

Recibido en la Escuela Provincial de Cine y TV (EPCTV), Felipe se fue a Estados Unidos a estudiar Producción de Cine en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y comenzó a trabajar para pequeñas productoras, desempeñándose en el área técnica de algunas películas protagonizadas por reconocidos actores y actrices como Michael Cain, Jessica Lange, Shirley MacLaine, Katie Holmes y Demi Moore. Actualmente reside entre Los Angeles y Miami donde tiene su propia productora de cine y publicidad, Hemisferio Films, la cual fue fundada mientras estudiaba en Rosario y con la que hizo sus primeras experiencias audiovisuales, entre las que se destacan los cortometrajes Delincuentes, Llantos y Momentos, este último una antología de cortos que ganó el Festival Latinoamericano de Video de Rosario en 2014.

Para su más reciente obra eligió volver a las raíces y filmar en la ciudad con un equipo íntegramente rosarino, tanto de técnicos como de actores y actrices. “Sumar el hecho de volver a Rosario para visitar a mi familia y amigos y al mismo tiempo poder filmar fue una experiencia muy energizante. Significó volver a conectar con mis colegas con los cuales estudié cine y todo salió incluso mejor de lo planeado. Los técnicos y los actores dieron todo. Una experiencia que quiero volver a vivir pronto”, destacó el director en contacto con Rosario/12.

Así surgió Retrato Imaginario, un cortometraje de terror y suspenso de 15 minutos que tiene como protagonista a Valeria, una joven artista con cierto desequilibrio mental que a través de un retrato familiar se conecta con su difunta madre para vengarse de los atroces actos cometidos por su desquiciado padre y su abusivo abuelo, quienes la tienen recluida en su casa. El elenco de la película lo integran la debutante Cecilia Li Causi y los reconocidos actores rosarinos Julio Chianetta y Mirko Buchín. Además, cuenta con la música original del músico estadounidense Cameron Wheeler.

“Al principio quería contar tantas historias a la misma vez que me di cuenta que en un cortometraje no iba a ser posible. Entonces decidí, mientras escribía el guion, ir eliminando las que no iban a poder contarse y en cambio me centré en una historia de género que trata sobre venganza y libertad”, señaló Felipe, quien confesó haberse inspirado en los movimientos feministas #MeToo y #NiUnaMenos. Al ser consultado sobre cuál es el punto más alto del film, destacó el encuentro entre la protagonista con el cadáver de su madre: “Es un encuentro oscuro y terrorífico pero mágico e inspirador al mismo tiempo. Ese momento resume la sensación que quería generar en la audiencia al momento que me surgió la idea de este film”.

Satisfecho con el trabajo realizado, ahora Martínez Carbonell se entusiasma con las repercusiones que está teniendo su última obra, la cual fue seleccionada en los festivales de cine de terror y fantasía más importantes de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. En ese sentido, Retrato Imaginario ya obtuvo dos premios en el Festival Rojo Sangre de Buenos Aires, como mejor guión y mejor edición. Luego fue seleccionado en el festival de cine de terror Grimmfest de Manchester, Reino Unido, donde se estrenan las mejores películas del género de cineastas nuevos y consagrados de todo el mundo. Además, participó del Fantaspoa, el festival de cine de fantasía más importante de Latinoamérica, que se realiza en Brasil.

A estos reconocimientos se sumó recientemente la confirmación de que participará del Screamfest, el festival de cine de terror más grande y extenso de Estados Unidos, y de esa manera consiguió que su estrenó pueda darse en Hollywood durante el mes de octubre, en el famoso Teatro Chino de Los Ángeles, donde se estrenaron las películas más importantes de la historia del cine. Consultado por el recibimiento que puede darle el público norteamericano a una producción argentina, Felipe consideró que “tienen cierto prejuicio y duda al momento de elegir y ver una pelicula extranjera” aunque reconoció que esa lógica se está modificando: “Todos los cambios sociales que está viviendo la sociedad estadounidense repercuten también en la forma de ver otras culturas”.

El cineasta rosarino ya piensa en su próximo proyecto que implicará la realización de su primer largometraje, que también será de terror, género en el que reconoció sentirse más cómodo, ya que le “da herramientas que no pude encontrar en otros géneros”. Martínez Carbonell adelantó que será una co-producción entre Argentina y Estados Unidos, y que esta vez contará con un equipo técnico multicultural y de varias partes del mundo y con actores y actrices de Rosario y de Buenos Aires.