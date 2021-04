Conducir contra los prejuicios

El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal designó a la primera mujer que se desempeñará como chofer en el ámbito del Poder Judicial de Santa Fe. Se trata de un puesto culturalmente asociado con varones, y ocupado por ellos; pero Lucía Morande no dudó: cuando supo del llamado a concurso se postuló y, tras pasar todas las instancias quedó seleccionada. "Estoy ansiosa por empezar y ojalá esto sea motivador para otras personas; para que no haya prejuicios", se entusiasmó. La defensora provincial Jaquelina Balangione apuntó a "romper estereotipos" y construir "una sociedad justa".

Lucía Morande tiene 27 años y le faltan tres materias para recibirse de abogada. Hace diez años que maneja y tiene experiencia en traslados, asistencia, conocimientos en prevención de riesgos y primeros auxilios. "Me pareció que todo eso sumaba para anotarme", dijo a Rosario/12. Durante la carrera universitaria fue ayudante de cátedra en derecho penal y se manifestó interesada en el trabajo que hace la Defensoría.

"La sociedad actual nos plantea la posibilidad de liberarnos de ciertos prejuicios, no solo de género, porque mucha gente me preguntó por qué me presenté a este cargo si yo estoy por ser abogada, y eso también me parece un prejuicio porque en un equipo todas las partes cobran relevancia", aseguró sobre cómo vive la designación para ser par parte de un espacio relacionado con sus intereses.

La selección fue para la sede Rosario del SPPDP, en el marco del proceso previsto por el anexo II del Régimen de Ingresos del Personal (Resolución N° 51/17). "Armamos el Programa de asistencia permanente a las personas en situación de encierro y para llegar a los penales era muy necesario un recurso de movilidad", dijo Balangione. El proceso de selección comenzó con el examen minucioso de distintos currículum vitae de postulantes y concluyó con una entrevista personal donde el Tribunal Evaluador valoró aptitudes personales, intelectuales y morales. Asimismo, se requirió a la Dirección General de Tránsito de la Municipalidad de Rosario que pondere los conocimientos técnicos para que la joven obtenga el carnet de conducción profesional, para luego hacer el examen preocupacional. "Ella misma deconstruye un estereotipo al inscribirse a un puesto en el que solo se anotan varones", valoró la defensora provincial.

Balangione destacó las cualidades personales y profesionales de la joven, quien además de sus estudios en derecho cuenta con "experiencia en participación en equipos de trabajo", por lo que consideró que "su incorporación se orienta a continuar fortaleciendo el trabajo del Programa de asesoramiento integral y acompañamiento de personas condenadas a penas o medidas de seguridad privativas de libertad en la provincia; al tiempo que tiene virtualidad suficiente para romper con estereotipos de género arraigados, favorecer la paridad de género y la construcción de una sociedad más inclusiva y justa".

Desde la Defensoría también se apunta a "transversalizar" la perspectiva. "El sistema de acceso a la justicia, en general; y la defensa penal, en particular, en las últimas décadas se vieron atravesados por un cambio de paradigma 'genero sensitivo'. Este giro viene dado por una serie de reformas normativas que integran el Sistema Convencional de Protección Integral de las mujeres y de las personas LGBTTI+, entre las que cabe mencionar especialmente a la Ley Micaela", que para Balangione es "una de las principales transformaciones del siglo 21, que conlleva el reconocimiento de las desigualdades sociales estructurales basadas en el género y la adopción de un enfoque de diversidad sexual".

En ese sentido, el SPPDP apunta a continuar "el camino iniciado por Carmen Argibay, que es la transversalización de la perspectiva de género dentro de las distintas áreas del Poder Judicial, tanto en lo que refiere a su composición, como a su mapa y a su mirada".

Estructura. Datos obtenidos de la Oficina de personal, dependiente de la Secretaria de Gobierno del SPPDP, en relación a la estructura actual --donde el cargo máximo del organismo está ocupado actualmente por una mujer-- dieron cuenta que de las 5 defensorías regionales, 2 se encuentran a cargo de mujeres. También arrojan que de los 22 cargos de funcionaries, 9 pertenecen a mujeres, mientras que el organismo cuenta con 54 defensoras públicas y adjuntas, en un cuerpo de 89, para todo el territorio provincial.

También destacaron que el SPPDP fue pionero en el ámbito judicial y estatal en el desarrollo del curso de capacitación "Defensa Pública con perspectiva de género”, organizado por el Instituto de Capacitación de la Defensa Pública y reconocido por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco de la Ley Micaela.