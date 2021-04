La Justicia de Catamarca funciona sin sistema digital  

La pandemia no solo ha cambiado las costumbres sociales, ha venido a modificar la manera en la que se trabaja.



Se ha legislado a nivel nacional sobre el sistema de teletrabajo, una modalidad que en el mundo avanza a pasos agigantados. En el estado esto se llama modernización.

La Justicia es parte del Estado, y obviamente un pilar fundamental de nuestros sistemas de gobierno; sin embargo, en Catamarca todavía ninguno de estos conceptos han llegado al ámbito de los estrados judiciales.

Basta observar como en el 2020, las provincias vecinas en forma inmediata rediseñaron sus sistemas de brindar el servicio de justicia y conformaron mecanismos virtuales que permiten que la no presencialidad sea la regla.

En Catamarca recientemente la acordada Nº 4517 emitida por la Corte de Justicia de Catamarca el día 15 del corriente, exhorta a los profesionales del derecho y a los responsables de las dependencias judiciales a priorizar el uso de herramientas tecnológicas, pero resulta que el sistema tecnológico que posee la justicia local solo se limita a una casilla electrónica, ya que la justicia catamarqueña no cuenta con un sistema digital acorde a las nuevas tecnologías.

En el 2020 el Poder Legislativo provincial sancionó la ley N°5.658, publicada en el Boletín Oficial, 25 de septiembre de 2020, por el cual se autoriza a la Digitalización Integral de la Justicia.

Autorizando a la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas, y domicilios electrónicos, constituidos en todos los procedimientos administrativos y judiciales que se tramitan ante el Poder Judicial de la Provincia de Catamarca, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes en soporte de papel, como asi también las notificaciones por medios electrónicos dentro del sistema de procesos y trámites.

En el texto de la ley queda especificado que la Corte de Catamarca deberá dictar las normas reglamentarias pertinentes para la implementación gradual y progresiva de los medios electrónicos. En la actualidad los plazos de dicha reglamentación se encuentran vencidos.

Todo este andamiaje es solo una expresión de deseos, si tomamos las declaraciones del presidente del Colegio de Abogados, Alexis Russo, cuando afirma, por ejemplo, que el uso del correo electrónico es para poder tabajar de forma interna ya que hay una ley de digitalización de la justicia que aun no fue reglamentada por la Corte de Justicia para que los abogados puedan trabajar en forma remota.

En cuanto a la referida acordada, dijo que se dictaminó para que los magistrados y funcionarios judiciales puedan trabajar de forma interna durante la pandemia, pero no para el resto de los letrados provinciales. Lo único con lo que cuenta el sistema judicial de la provincia es el sistema que sirve para ver los decretos. El uso de correo electrónico es solo una cuestion informativa y opcional, y no se lo puede utilizar por ejemplo en los juzgados federales que cuentan con un sistema digital.

Desde el Colegio de Abogados, dijo Russo, "estamos pidiendo se apure la reglamentación para la implementacion de una primera etapa , una mesa virtual, que comencemos con algo".

Desde el fuero local reconocen que las provincias en general ya usan el sistema digital de los expedientes y que no hay ni siquiera necesidad de inventar algo nuevo, sin embargo, los siete miembros de la Corte parece que no conocen de esto; el presidente del cuerpo colegiado de Catamarca admitió que hasta cuenta con presupuesto para sistematizar el sistema, sin embargo, no se avanza en nada. Seguramente no por falta de fondos: el presupuesto 2021 del Poder Judicial asciende a $ 4.211.683.684,00.

Para el titular del Colegio de Abogados, el actual sistema judicial de Catamarca "es deficiente porque cada receso a consecuencia de la pandemia ocasionó que la mora judicial se agrave y se retrasen todas las causas y la prestación del servicio de justicia que debe ser garantizado para los ciudadanos".

"Tenemos la ley, tenemos el presupuesto para hacerlo, no sé por qué no se ha implementado. Las herramientas están, no sabemos cuáles son los motivos", cuestionó.

"Estamos en tiempos difíciles, el año pasado se trabajó muy poco, este año va a ser igual. Hay vencimientos de plazos y las cosas continúan, pero podríamos lograr una mayor celeridad si en la corte pudiéramos avanzar en trabajar de manera remota, evitar la presenciabilidad de los abogados en los tribunales", evaluó Russo.

Cargó además en contra del ambiente jurídico de la provincia: "Los abogados parecen no saber los motivos por los cuales la Corte no avanzó en este tema como en otras jurisdicciones, lo cierto es también que ellos son partícipes necesarios de esta desidia ya que más allá de las declamaciones no existen planteos formales que lleven a motorizar este cambio".