El aislamiento de Los Toldos encendió el debate en Diputados

El pedido para que se les permita a los habitantes de la localidad de Los Toldos circular por territorio boliviano para evitar el aislamiento con respecto al resto de Salta, situación en la que se encuentran desde hace casi 400 días, disparó un debate en el que los diputados se alinearon de uno y otro lado del gobierno provincial.

El principal cuestionamiento de la oposición radicó en que la promocionada ruta provincial 7, que se reinauguró el 9 de julio del año pasado, ya se encuentra intransitable, obligando a realizar las gestiones internacionales para abrir el paso por el vecino país.

El autor de la iniciativa es el diputado del departamento Santa Victoria, Osvaldo Acosta, que realizó una breve descripción de la situación en el pueblo y pidió por las soluciones para recuperar la conexión con el resto de la provincia.

Normalmente los toldeños salen del país a la altura de La Mamora y luego recorren unos 100 kilómetros de ruta boliviana, y reingresan por Aguas Blancas. Pero con el cierre de la frontera por la pandemia, ese circuito se vio trunco.

Un detalle que le agregó una arista más a la discusión en el recinto de la Cámara Baja, es que Acosta hasta el fines del año pasado integraba el bloque del Frente de Todos, pero ahora es parte del bloque Gustavo Sáenz Conducción, por lo que sus ex compañeros aprovecharon para recriminarle sutilmente su traspaso.

Primero Acosta desmintió una versión que indicó el oranense del FdT, Iván Mizzau, acerca de que hay un grupo de privilegiados de Los Toldos que sí están autorizados a trasladarse. El diputado local aclaró que solo se permite el ingreso a seis camiones con mercadería y dos con combustible para la usina que abastece de luz a ese lugar.

Pero Franco Hernández (FdT) fue aún más irónico al señalar que los propios diputados oficialistas, mediante el proyecto, reconocen la falta de respuesta del gobierno provincial. Además, indicó que Sáenz es el que debe garantizar la libre circulación.

Recordó que no es el único poblado con difícil acceso, y nombró a El Trementinal y Mosconi, que vieron como se llevaban las máquinas de Vialidad Provincial para avanzar con la obra en Los Toldos, la que finalmente colapsó a los pocos meses por las constantes lluvias.

El oficialista Germán Ralle llamó a la reflexión a los diputados y a no insistir con la grieta, pero advirtió al FdT que si seguían criticando al gobernador, podían hacer lo mismo con Alberto Fernández.

Carlos Zapata, en tanto, indicó que "los hechos son sagrados y la interpretación es libre” y marcó como una realidad que “el gobernador va a sacarse fotos en un camino que no está hecho, diciendo que lo está”. Además, se quejó de que Sáenz haya ido recibir a la joven de 28 años que se perdió en la Quebrada de San Lorenzo, también para sacarse una foto.

El otro referente del oficialismo, Javier Diez Villa, defendió al mandatario señalando que el compromiso de Sáenz con Los Toldos “quedó plasmado en la foto inaugurando un hito histórico y acompañado por el presidente Alberto Fernández, por más que le duela a la oposición”.

Además, adelantó que la ruta 7 será una alternativa, pero que por una cuestión lógica, cuando la situación se normalice, los toldeños volverán a circular por esos 100 kilómetros de caminos bolivianos, que son más directos.

Andrés Suriani dijo que el proyecto de la ruta 7 es un acto de soberanía y señaló que no solo se debe gestionar en Nación la autorización fronteriza, sino también "los recursos para proseguir la obra”, para lo que pidió gestiones a los diputados y senadores nacionales.

Nuevamente un opositor intervino en el debate, ya que Santiago Godoy subrayó que el gobierno no solo persigue utopías, “lo que no está mal, el problema es cuando empiezan a inaugurar utopías que no existen, como el camino de Los Toldos".

Socorro Villamayor, en tanto, apuntó contra Zapata por los cuestionamientos a la aparición de Sáenz cuando bajaban a la chica perdida: “si no iba, lo cuestionaban por no haber ido”. Además ironizó que "algunos diputados se creen superhéroes, pero en realidad son el doctor Chapatín", uno de los personajes del actor mexicano Roberto Gómez Bolaños. A lo que Zapata le contestó que le gustaba ese personaje, pero que "le tenía miedo a la Bruja del 71 y no me gustaría ser gobernado por el Chómpiras".

Finalmente, el presidente del bloque del FdT, Ramón Villa, le reprochó a Acosta haberse ido porque supuestamente iba a conseguir las obras que necesita su municipio, “pero que parece no lo consiguió todavía”.

Luego de las declaraciones del representante de Rivadavia, se votó el proyecto de declaración, que se aprobó de forma unánime.