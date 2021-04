El segundo "Índice de Estigma y Discriminación hacia las personas con VIH en la Argentina", del Inadi, y con un trabajo de campo desarrollado por la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos en las regiones del AMBA, NEA, NOA y Cuyo sobre una población de 1.200 casos, expone que el 16 por ciento del total percibió “negativamente” la revelación de su estado serológico a personas cercanas, experiencia intensificada sobre todo en el NEA (27 %) y NOA (28 %), y más identificada por mujeres cis (22 %) y por personas heterosexuales (22 %). Otro 39 % refirió experiencias negativas al momento de revelar su estado serológico a personas no cercanas. “Aquí aparecen lxs jóvenes menores de 24 años con una importante presencia: el 47 % afirmó que la divulgación a personas no cercanas fue una experiencia negativa”, detalla el informe, y lo mismo refirieron un 50 % de mujeres trans y un 47 % de las mujeres cis. El 78 % de lxs encuestadxs manifestó tener dificultades para hacer público su diagnóstico, y el 66 % del total no comunicó su estado. “Las poblaciones más afectadas, en este caso, fueron las personas migrantes externas, con un 82 %, y las mujeres trans, con un 76 % de respuestas afirmativas." El 43 % de menores de 24 años y el 40 % de mujeres trans manifestaron haber dudado de hacerse la prueba de VIH por miedo a que otras personas lo supieran. Asimismo, el 14 % de las mujeres sufrió discriminación y fue excluida de reuniones o actividades sociales debido a su estado serológico. “Entre ellas, presentaron un mayor porcentaje las mujeres trans (18 %) y las mujeres que tienen sexo con mujeres y mujeres lesbianas (16 %)”. El 31 % de la muestra de mujeres relató que fue agredida en forma verbal: este tipo de violencia se manifiesta en mayor porcentaje entre mujeres que tienen sexo con otras mujeres y lesbianas (47 %), mujeres migrantes internas (48 %) y mujeres de pueblos originarios (54 %). En términos generales, el 82 % de las mujeres en toda su diversidad respondieron que les resultaba difícil revelar su estado seropositivo.