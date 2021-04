Ambientada en los años 60 en Hong Kong, The Hand, película de Wong Kar Waiestá protagonizada por Chang Chen (Happy Together) como ayudante de sastre que es enviado a tomar las medidas de una famosa prostituta interpretada por Gong Li (Memorias de una geisha). Un primer encuentro íntimo le lleva a confeccionar con cariño sus hermosas prendas a lo largo de muchos años, a medida que él aumenta su éxito y ella pasa por momentos difíciles. Desde el primer encuentro -que incluye una escena erótica a través de la sorprendente mano de ella- el sastre quedará marcado y enamorado de ella. "Dame la mano, nunca has tocado a una mujer ¿no?… entonces, ¿cómo puedes ser sastre? Vas a tocar a muchas mujeres, de lo contrario ¿quién te querrá como sastre? Soy amable contigo ¿no? Bien, ahora escucha, tu patrón está envejeciendo, dice que tienes mucho talento. Un día te convertirás en mi sastre. Recuerda esta sensación… y me harás unos vestidos preciosos", le señala ella.

(Disponible en Mubi)