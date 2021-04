La propaganda del partido de ultraderecha Vox arremete contra los menores migrantes

El partido Vox arremete en contra de los menores migrantes que llegan a España. La agrupación de extrema derecha recibió fuertes críticas por la propaganda electoral en la que aseguran que los menores migrantes reciben más ayudas que un jubilado. El cartel de Vox fue instalado poco después de que iniciara la campaña para las elecciones regionales que se realizarán en Madrid el próximo cuatro de mayo.



Desde la Fiscalía iniciaron una investigación de oficio, que fue seguida por las denuncias realizadas desde el Gobierno español de Pedro Sánchez, partidos políticos, entre ellos Más Madrid y organizaciones no gubernamentales como Unicef, Save The Children y Cáritas. Más de 200 ONGs emitieron un comunicado conjunto en el que piden a la junta electoral de Madrid verificar si se trata de un delito en materia de propaganda electoral.



Durante una sesión del Congreso de Diputados, Carmen Calvo, ministra de la Presidencia, apuntó contra la propaganda del partido ultraderechista Vox. “Lo suyo es el odio. Literalmente el odio. Lo que han hecho ustedes con esos carteles, señalando a unos niños y niñas, a unos menores que vienen a nuestro país en algunos casos que bien conozco, en situaciones terribles, sin familia, habiendo sido objeto de delitos gravísimos en los tránsitos que hacen. Se llama inhumanidad”.

De un lado del cartel una señora de cabello blanco, del otro lado del cartel un joven encapuchado con los ojos pixelados, en medio de ambos, una afirmación ampliamente refutada: “Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes”. El partido Vox utiliza la sigla administrativa "mena" (menores extranjeros no acompañados) para referirse a los menores migrantes que buscan refugio en el país. Para la agrupación de extrema derecha, estos menores han sido uno de los grandes ejes de campaña. Durante mítines electorales los líderes de Vox no dudan en criminalizar a los menores, a los que vinculan con agresiones y robos con fuerza.



Según AFP Factual, el equipo de fact-checking de la agencia AFP, los datos del cartel del partido ultraderechista son falsos. De los 3.709 menores con medidas de protección asumidas por la región madrileña, 2.637 de ellos (un 71,1 por ciento) eran españoles, mientras que 1.072 (28,9 por ciento) eran extranjeros. Además, del número de extranjeros, sólo 269 de ellos (un 7,2 por ciento) eran menores no acompañados, según indicó AFP Factual.



Sin embargo, desde Vox defienden la propaganda desplegada por el partido. Rocío Monasterio, quien encabeza la lista de Vox en Madrid explicó que la cifra se basa en 12 meses de acuerdos de gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid con los centros de refugio para menores no acompañados.



En la denuncia realizada por el partido Más Madrid afirmaron que las cifras empleadas por Vox en sus carteles pueden haber sido extraídas de una reunión del pasado tres de marzo en la que se contrató un servicio de refugio residencial temporal de menores extranjeros no acompañados de entre 13 y 17 años (16 plazas). Según recogió el matutino español El País, la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial fue contratada desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021 por un importe de 448.448 euros, si se divide este monto por las 16 plazas y la duración del contrato (seis meses), el resultado es 4.671 euros, una cifra que se aproxima a la del cartel de Vox. Desde el Departamento de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid confirmaron a AFP Factual que en ningún caso representa ayudas sociales directas a los menores usuarios de los centros.

Las acciones de propaganda fueron denunciadas durante una sesión del Congreso de Diputados, donde Vox es la tercera fuerza con mayor representación. Repugnante, vergonzante, cobarde, miserable, racista, incitador al odio, fueron sólo algunas de las formas en las que calificaron el cartel instalado por la agrupación ultraderechista.

El candidato electoral de la coalición de izquierda Unidas Podemos, Pablo Iglesias, denunció a Vox por delitos de odio y discriminación. “Esto solo tiene un nombre: fascismo. No podemos permitir que estos criminales gobiernen en Madrid. Vamos a denunciar su propaganda nazi a la Junta Electoral”, escribió Iglesias en su cuenta de Twitter.

La ministra española de Derechos Sociales, Ione Belarra fue una de las funcionarias que se sumó a las denuncias contra la propaganda del partido ultraderechista Vox. "Además es un ataque hacia los niños y las niñas más vulnerables de nuestro país, que son los niños y niñas que migran solos, que migran sin su familia, que muchas veces en el tránsito migratorio han sufrido terrible violencia y que cuando llegan aquí muchas veces son acogidos en condiciones que no siempre cumplen todas las garantías", advirtió.

Desde los partidos de izquierda pidieron a la presidenta conservadora de la región, Isabel Díaz Ayuso -que se encamina hacia una reelección- no buscar apoyo en el partido de ultraderecha Vox para continuar el cargo. Si bien Ayuso no descartó un nuevo pacto con Vox, sí tomó distancia de la polémica de la propaganda electoral y dijo que lo que se afirmaba en el cartel no es cierto y está fuera de lugar.