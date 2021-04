Se vienen las Series Olímpicas Virtuales: el COI anunció la primera competencia de videojuegos deportivos

El Comité Olímpico Internacional anunció este jueves la creación de su primera competición de deportes electrónicos, las 'Series Olímpicas Virtuales' (OVS), con la colaboración de cinco federaciones internacionales: béisbol, ciclismo, remo, vela y automovilismo.



Las series se desarrollarán del 13 de mayo al 23 de junio y para ello el organismo olímpico se asoció con varias empresas de desarrollo de videojuegos. Se trata de "la primera competición con licencia olímpica para deportes virtuales físicos y no físicos", aseguró el COI en un comunicado.



Las Series "movilizarán a los entusiastas de los deportes virtuales, los deportes electrónicos y los juegos en todo el mundo, para llegar a nuevas audiencias olímpicas, a la vez que fomentarán el desarrollo de formas físicas y no físicas de deporte en línea con las recomendaciones de la Agenda Olímpica 2020+5 del COI", indicó el Comité.



Cada federación de las cinco involucradas ofrecerá su competición "en un formato que maximice la participación masiva en línea y priorice la inclusividad".



El COI confía en que esta iniciativa "permita a los participantes de todo el mundo competir desde su casa o sus instalaciones de entrenamiento con el fin de generar emoción en la preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020".



Su presidente, el alemán Thomas Bach, considera que las OVS van a "fomentar la participación deportiva y promover los valores olímpicos, con especial atención a los jóvenes".



La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol trabajará con el distribuidor Konami Digital Entertainment, la Unión Ciclista Internacional (UCI) con el programa Zwift, el remo tendrá un formato abierto, la vela con Virtual Regatta SAS y la Federación Internacional de Automovilismo (el único deporte no olímpico incluido en las series) con Polyphony Digital.



Según el COI, las cinco pruebas de las OVS "serán diferentes en cuanto a forma y concepto y funcionarán a través de la respectiva plataforma de publicación del deporte". Los aficionados tendrán la oportunidad de participar y seguir las competiciones a través del Canal Olímpico.

El francés David Lappartient, presidente del Grupo de Enlace de Deportes y Juegos del COI y presidente de la UCI, manifestó que se trata de "un paso emocionante" que puede darse gracias a que "varias federaciones internacionales tienen iniciativas de deportes virtuales bien establecidas".

Los requisitos y condiciones de participación se anunciarán próximamente en www.olympicchannel.com.