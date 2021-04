El Gobierno de la Ciudad tiene una gran deuda con los Premios Municipales desde 2012. Los convoca por bienios (2012/2013, 2014/2015, 2016/2017 y 2018/2019), las escritoras y escritores y autoras y autores teatrales presentan sus obras para concursar en Dramaturgia, Poesía, Ensayo, Cuento y Novela y en los especiales Eduardo Mallea y Ricardo Rojas, pero los jurados no se constituyen y los premios no se fallan. Durante 2020 no se efectuó la convocatoria correspondiente, pese a estar contemplada por una ley de la legislatura. Ocho años sin respuestas es la gota que rebalsó el vaso de la paciencia de la Unión de Escritoras y Escritores y Argentores.

En una carta dirigida al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, más de 300 autores, entre los que se destacan Griselda Gambaro, Liliana Heker, Roberto Cossa, Rafael Spregelburd, Guillermo Martínez, Ana María Shua, Mauricio Kartun y Tamara Kamenszain, expresan “la enorme preocupación ante el estado de parálisis” en el que se encuentran los Premios Municipales, creados en 1920 por una ordenanza municipal que establecía un subsidio mensual a escritores y dramaturgos. Desde entonces lo recibieron Alfonsina Storni, Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, Raúl González Tuñón, Leopoldo Marechal, Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares, Abelardo Castillo, David Viñas, Ernesto Sabato, Carlos Gorostiza y Ricardo Piglia, entre otros.

En el texto de la carta, firmada también por Guillermo Saccomanno, Elsa Drucaroff, Gabriela Cabezón Cámara, Patricia Suárez, Alejandro Tantanian y Claudio Tolcachir, revelan que a pesar de haber solicitado audiencia con el ministro de Cultura, Enrique Avogadro, “no tuvieron respuesta o quedaron truncas sin haber llegado a ninguna resolución”. “Estas demoras, cuyas razones ignoramos, y este silencio por parte de las autoridades, nos impulsan a visibilizar esta situación que nos preocupa sobremanera, ya que vemos poner en riesgo Premios cuya historia buscó amparar la labor artística de dramaturgos, dramaturgas, escritores y escritoras”.

El escritor Enzo Maqueira, desde la Unión de Escritoras y Escritores, advierte que “hay una gran deuda cultural” con los artistas y escritores. “La fuerza política que gobierna la ciudad no cree en la intervención del Estado, fomenta el recorte presupuestario y considera que las inversiones del Estado son gastos. Hace ocho años que no hay inversión en cultura suficiente, que se cierran centros culturales y que la cultura es menospreciada y las artistas y los artistas están en completa indefensión”, explica el autor de las novelas Electrónica y Hágase usted mismo.

La Unión de Escritoras y Escritores se reunió con Avogadro hace tres años. “Nos dijo que estaba muy preocupado por la situación, hubo un silencio largo y después volvimos a preguntarle. Nos dijo que hablemos con la gente responsable del área; con esa gente hablamos y se mostraron también muy preocupados por la situación; preocupados como si no tuvieran nada que ver cuando todo este tiempo (desde 2007 que Mauricio Macri asumió como jefe de gobierno) gobernó siempre la misma fuerza política. Tuvimos un par de reuniones, con muy buenas intenciones, pero quedó en la nada. Por eso la carta va dirigida a Larreta, porque probablemente Avogadro tenga las mejores intenciones y quiera resolver el tema, pero evidentemente no es él quien tiene la última decisión”, plantea Maqueira. “Que en 2020 no se haya convocado es comprensible por la pandemia. Pero hay una ley que no se está cumpliendo desde hace ocho años. No sabemos por qué hay presupuesto para cambiar tres veces por año las veredas, para pintar macetas de amarillo y no hay presupuesto para los premios municipales de literatura. Las escritoras y escritores tienen derecho a participar de estos premios establecidos por ley. Son ingresos genuinos que no están recibiendo porque el gobierno de la Ciudad no cumple con la ley”, subraya el escritor.

Desde el Consejo de Teatro de Argentores, la dramaturga, guionista y docente Adriana Tursi confirma que en Dramaturgia la demora es idéntica: hay cuatro bienios pendientes de resolución. “Durante todo este tiempo se nos ha convocado a presentar nuestras obras estrenadas y nuestras obras inéditas de teatro para adultos y de teatro infantil. Todo ese material está presentado y estamos esperando que el gobierno de la Ciudad resuelva con un fallo. Para nosotros la situación es de una enorme gravedad –confiesa Tursi-. Si el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se expide sobre estos premios, para muchos dramaturgos sería un enorme alivio, así no los hacen saber aquellos compañeros y compañeras que hoy tienen ese premio que los ayudó a subsistir en un momento tan tremendo como el que estamos viviendo. La situación es apremiante y estamos a la espera”.

Una fuente del ministerio de Cultura de la Ciudad dice a Página/12 que están trabajando para ordenar todos los premios y lo atrasado. “Para regularizar la situación, hay que hacer una revisión de las presentaciones realizadas desde 2012 y convocar jurados específicos para cada una de las selecciones, y empezar el proceso de selección y nombramiento de cada una de esas convocatorias. En el contexto actual, después de un año de pandemia, el trabajo de ordenamiento está tardando más de lo habitual. Por eso no podemos establecer fechas, pero estamos comenzando el proceso de regularizar”.