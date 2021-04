El pediatra y miembro del Hospital Garrahan, Oscar Trotta, alertó el último jueves a través de su cuenta de Twitter la situación sanitaria que están atravesando en el centro de salud: "Desde el reinicio de las clases presenciales el aumento de consultas y de chicos que están teniendo problemas de coronavirus se disparó exponencialmente". Su publicación fue retweeteada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

En diálogo con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued en IP Noticias, sostuvo que su análisis está basado en los registros de la red pediátrica de la Ciudad de Buenos Aires, que incluyen a los hospitales Garrahan, Gutiérrez y Elizalde. "Lo que vimos un aumento sustancial de los casos: de 360 casos del 18 de febrero a 1598 casos el 20 de abril", remarcó.

Además, Trotta explicó que en general los cuadros de gravedad son aquellos que tienen una enfermedad previa y por eso necesitan atención en terapia intensiva. "La única evidencia científica que tenemos en relación a infección en la población de niños y adolescentes es que no hacen la forma grave de la enfermedad, en su mayoría asintomáticos. Esto no quiere decir que no sean portadores y transmisores del virus. No está demostrado que no lo sean, por lo cual hay que prevenir esa situación", dijo.

El pediatra aseguró que está a favor de las medidas tomadas por el presidente, en relación a suspender preventivamente la presencialidad en las clases.

IP Noticias Edición Central se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 20 a 22, con la conducción de Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.