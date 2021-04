“Stevie Wonder no es ciego, está harto de ver tanta gente blanca”. Boom. La comediante Robin Thede acaba de lanzar esa bomba sarcástica en A Black Lady Sketch Show. En realidad, la que profiere esas palabras es uno de los personajes más estrambóticos de su arcón. La Dra. Haddassah Olayinka Ali-Youngman quien, montada en “una toma al estilo Spike Lee”, clama por la rebelión de su comunidad. “Es una mujer que cree en las teorías más ridículas, sean sobre blancos, Covid, vacunas, 5G y siempre debe ponerse más extremo. Cada vez que habla tiene que subir la apuesta”, le dice la comediante entrevistada por Página/12. HBO estrenará su segunda temporada el próximo viernes a las 23 y también estará disponible en HBO GO. Señal que, según la gurú conspiparanoica, debería llamarse “Hombres blancos opresores”.



A Black Lady Sketch Show apela al combo de género, raza e igualdad con un gran desparpajo sobre estereotipos, argots y plena noción de la agenda de época. Es, por otra parte, lo que dice su título: un programa de sketches, escritos, actuados por mujeres negras y fuertes –y algunos afroamericanos-. Pueden posar ridículamente como Pam Grier en un jurado compuesto íntegramente por damas de su clase o pavonearse en el gag de la terapia grupal de “bad bitches” con Angela Bassett como invitada especial. En otro apuntan al calvario de ser una negra pelada. No falta el toque polémico en un sketch como “Vení por el cinturón”, donde los padres aplican castigos corporales a sus hijos bajo cualquier excusa. “No escribimos los sketches para ser controversiales. Están hechos sobre una base que se sienta real y eso los hace graciosos. No estamos en el negocio de shockear a la gente pero queremos que se sienta atada a los temas con los que lidiamos diariamente”, asegura la artista de 41 años.

Justo en tiempos del “Black Lives Matter” y del “black horror” como género mimado por su mix de terror, la sátira y la crítica racial, Thede apunta al “goce de la mujer negra y de la negritud en general”. Esa vibra está presente en un sketch donde una mujer se queja con su manicurista de que Scarlett Johansson interprete una heroína llamada Black Widow. “Una viuda negra debería interpretarla una negra o una araña”, lanza. “En los últimos años hubo muchas realizaciones centradas en los traumas de los negros. Nuestra intención fue poner una sonrisa en tu cara. Lo tuvimos muy claro en la primera temporada y mucho más ahora. Quisimos transformar la energía que hay alrededor nuestro”, apunta.

A Black Lady Sketch Show, a su vez, aparece en el actual horizonte seriado junto a otras entregas como Insecure, Dear White People y Atlanta. Programas hermanados en su representación novedosa de lo afroamericano, con mucha frescura estética y compromiso por fuera de las etiquetas. Robin Thede, dicho de otra forma, es miembro del club que integran Issa Rae, Justin Simien y Donald Glover. “Issa es productora del programa, Justin es uno de mis mejores amigos, Leana White lo mismo. No conozco a Donald Glover, en realidad lo vi una vez, pero es cierto que somos una pequeña comunidad de creadores negros y nos apoyamos entre nosotros. Con Amber Ruffin también. Hablamos mucho. De lo que nos interesa y de cómo podemos acceder al próximo nivel incluyendo a otros como nosotros. Así que sí, somos como una logia. Excepto con Donald Glover. Debemos pasar más tiempo con él y hacerlo parte del grupo”, cierra Thede.





Programados

* Hay más que Friends para Courteney Cox. La actriz será parte de Shining Vale, nueva serie adquirida por la plataforma Starzplay. La ficción, descrita como una comedia de terror, seguirá Pat Phelps quien se muda con su familia a un pequeño pueblo marcado por terribles atrocidades. Greg Kinnear interpretará a un marido optimista y Mira Sorvino al demonio que querrá poseerla.

* Paramount + anunció el estreno de los tres primeros de la cuarta temporada de The Handmaid's Tale para el domingo 2 de mayo (luego se añadirá un capítulo cada domingo). June (Elisabeth Moss) redobla su apuesta contra Gilead como una feroz líder rebelde y eso conlleva riesgos y desafíos. Su búsqueda de justicia y venganza amenaza con consumirla y destruir sus relaciones más queridas. Las tres temporadas previas de la serie, basada en la novela de Margaret Atwood, están en la flamante señal de streaming.

* Es el turno de que mamá cuente la historia. Se anunció oficialmente la realización de How I Met Your Father. La serie derivada de la otrora sitcom de comienzos de siglo, estará protagonizado por Hilary Duff y tendrá una temporada de 10 episodios que emitirá Hulu. Este es el tercer intento de hacer un spin off de How I Met Your Mother que duró nueve temporadas y terminó en 2014. La actriz se declaró fan de la original. “Me siento honrada e, incluso, un poco nerviosa de que Carter (Bays) y Craig (Thomas), los creadores de la serie, me hayan confiado la secuela de su bebé”, señaló.

El personaje

La tía Polly de Peaky Blinders (Helen McCrory). La familia Shelby acaba de recibir un duro golpe. La actriz a cargo del papel falleció la semana pasada. Matriarca mafiosa, auténtica ideóloga del clan de Birmingham y llena de enseñanzas para sus sobrinos: “regla número uno, no pegás a nadie por debajo de tu peso”. Una zíngara que podía manejar los asuntos de la mafia con la misma prestancia con la que fumaba con boquilla.