Boca recibirá este martes a un Santos convulsionado por la renuncia del argentino Ariel Holan, quien dejó el cargo a horas del enfrentamiento en la Bombonera, que tendrá lugar desde las 21.30 (televisación de ESPN) y será por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

La previa de la segunda presentación de los dos equipos más fuertes de la zona C los diferencia con claridad: mientras que los dirigidos por Miguel Ángel Russo llegan con el envión de la victoria tanto en el torneo local (2-0 sobre Huracán) como en el debut copero (1-0 a The Strongest en Bolivia), la realidad del subcampeón de América es tan distinta que, a unas pocas horas del partido, aún no está claro quién se sentará en el banco del Peixe. Es que, si bien Holan ofreció dirigir este partido antes de irse, desde la dirigencia del Santos piensan directamente en cederle la conducción del once brasileño al asistente técnico Marcelo Fernandes y ya comenzar la transición.



Holan, según trascendió, estaba enojado por la venta del mediocampista venezolano Yeferson Soteldo (a Toronto FC de la MLS estadounidense) y la falta de incorporaciones para afrontar la Libertadores. De hecho, Santos, que eliminó a San Lorenzo en la última fase clasificatoria, venía de una seguidilla negativa: perdió en casa ante Barcelona de Ecuador en su estreno en el grupo C el martes pasado, tropezó con el Novorizontino (0-1) en el torneo Paulista el viernes y el domingo no pudo con Corinthians (0-2).



El DT había intentado calmar los ánimos de la hinchada santista, al explicar que frente al "Timao" jugaron mayoría de suplentes y que ante Boca sería "un partido diferente". Sin embargo, en una conversación posterior con el presidente del club, el argentino presentó su renuncia. "De común acuerdo se aceptó la decisión. No era lo que queríamos porque Ariel llegó con un contrato por tres años. Es una persona íntegra, trabajadora al extremo y con un excelente conocimiento del fútbol", reconoció el titular del club, Andrés Rueda.



El ciclo del exentrenador de Independiente, que comenzó el 22 de febrero pasado, acabó tras una campaña de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas en doce partidos. Y, frente a ese panorama, el probable equipo para jugar con Boca es una incógnita, aunque se descuenta que estarán los habituales titulares preservados en el partido ante Corinthians.

Por su parte, Russo planea dos modificaciones en relación al once titular que se presentó en Parque de los Patricios. Los dos cambios serían en defensa: Emmanuel Más por el suspendido colombiano Frank Fabra en el lateral izquierdo y Nicolás Capaldo por Julio Buffarini en el derecho.



El mediocampo xeneize continuará revitalizado por la presencia de los jóvenes de divisiones inferiores (Cristian Medina, Alan Varela y Agustín Almendra) y en ataque, junto a Carlos Tevez, continuará Franco Soldano, goleador en las últimas dos fechas de la Copa LPF. La otra novedad podría llegar con el delantero Cristian Pavón, quien participó unos minutos del partido con Huracán y fue convocado por primera vez para un compromiso internacional desde su regreso al club.