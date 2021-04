El sistema de seguridad de Catamarca contará con 150 dispositivos duales para disuadir a agresores contra la mujer. En primera instancia el Ministerio de Seguridad de la Provincia recibirá 10 dispositivos, a través de los cuales se irá capacitando sobre su uso al personal del Centro de Monitoreo y Gestión del SAE- 911 Emergencias.



Los dispositivos están compuestos por dos unidades de rastreo, una para la víctima y otra para el agresor. La ubicación de ambos se supervisa de manera permanente desde los centros de monitoreo.

La Provincia firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Martín Soria, para disponer de esta nueva herramienta para el monitoreo y control de agresores y víctimas de violencia. “Queremos poder garantizar el cumplimiento de las restricciones de acercamiento dictadas por la Justicia”, expresó el ministro de Seguridad de Catamarca, Gustavo Aguirre, gestor del avance.

Desde el gobierno informaron que “el servicio se implementará para casos de alto riesgo de violencia doméstica que estén judicializados, con medida cautelar decretada, para colaborar en el control de su cumplimiento”.

Aguirre presentó ayer los dispositivos a Raúl Jalil y a los ministros de la Corte de Justicia Fabiana Gómez y Hernán Martel, a quienes les pidió trabajar de manera colaborativa.

El control y monitoreo de los dispositivos estará bajo la órbita de la Dirección de Coordinación Institucional y Políticas de Género a cargo de Deborah Dumitru.

La Justicia de Catamarca no cuenta con datos disponibles actualizados acerca de la cantidad de restricciones libradas actualmente. Los últimos datos dados a conocer son de 2019 y no son específicos. Ese año hubo solo en capital 2769 causas ingresadas en la Oficina de Asistencia a la Víctima, y 885 en Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. No hay datos del resto de la provincia.

Aguirre aseguró a Catamarca/12 que las pulseras ya fueron probadas por el equipo técnico del Ministerio de Seguridad, y que existe una alta expectativa, ya que es la primera vez que se implementará en la provincia un sistema tan completo de monitoreo, supervisión, rastreo y localización de agresores y víctimas de violencia doméstica o de género.

“La determinación y colocación de los dispositivos duales se dará para aquellos casos de violencia de alto riesgo, en que la Justicia lo solicite a través de una disposición judicial para el efectivo cumplimiento de medidas cautelares, preventivas o de protección, decretado en el marco de investigaciones judiciales en las cuales se advierta casos de violencia extrema”, comentó.

En este sentido puntualizó que refiere a “cuando la víctima recibe amenazas graves y reiteradas de muerte o de ejercer violencia física, cuando existe un aumento de la frecuencia y gravedad de la violencia, tentativas de homicidio, lesiones, privación de libertad, daño de objetos, pertenencias y/o herramientas personales de la víctima, acoso, control y amedrentamiento sistemático de la víctima entre otros, en el marco de una relación interpersonal”.

El sistema de control de los dispositivos duales tiene como objeto garantizar el cumplimiento de la medida cautelar dictada judicialmente, no puede en ningún caso emplearse sin expresa disposición judicial. Los plazos son fijados a través de las medidas cautelares impuestas por la Justicia de Catamarca.

Aguirre aseguró que el uso de las pulseras tiene una eficacia del 100% “siempre y cuando las personas que accedan a los mismos, respeten el uso de su funcionamiento y cuidado debidamente”.

Protocolo de aplicación

La aplicación de los dispositivos duales inicia cuando la autoridad judicial notifica la medida de colocación de los dispositivos electrónicos a la Dirección de Coordinación Institucional y Políticas de Género dependiente del Ministerio de Seguridad de Catamarca. Una vez notificada acerca de la medida, a través de un equipo técnico y en coordinación con la Justicia se procederá a la notificación y colocación de los dispositivos.

Una vez concretada la provisión y colocación del dispositivo al agresor, la Dirección de Coordinación Institucional y Políticas de Género tomará contacto con la víctima, para proveerle de un único dispositivo que servirá para que el Sistema conozca su ubicación, calcule la distancia entre la posición instantánea del agresor y la víctima y establezca si el agresor se encuentra dentro de la zona de protección de la víctima o zona de protección dinámica, es decir, que la acompaña en sus desplazamientos.

Niveles de seguridad

La ubicación del agresor se detecta continuamente, por medio de tecnología GPS y RF. Se envían alertas cuando existen intentos de acercamiento a la víctima. Las exigencias impuestas judicialmente serán notificadas previamente al agresor y este estará obligado a respetarlas estrictamente.

La víctima estará protegida por un dispositivo rastreador portátil mediante GPS, que reporta permanentemente su posición al sistema y permite que este genere una zona de restricción dinámica a su alrededor, que la acompaña por donde ésta se desplace.

El rastreador de la víctima, además, incorpora un detector de proximidad de la tobillera del agresor utilizando tecnología de RF. El dispositivo va a generar una alarma sonora y un alerta visual cada vez que se detecte la presencia del agresor dentro del rango de alcance del rastreador y se enviarán alertas al Centro de Monitoreo al instante que funcionará en el SAE 911.

Al advertirse una violación a la medida cautelar por parte del presunto agresor, la Dirección Ministerial informará de esta situación a la autoridad judicial interviniente en la causa donde se decretó la medida. El sistema de los dispositivos registrará los incumplimientos de las medidas de prohibición de acercamiento y de funcionamiento del dispositivo, los que constituirán prueba de incumplimiento de las medidas cautelares y también se elevarán a través de un informe a la Justicia.

El Centro de Monitoreo funciona las 24 horas, los 365 días del año.