Hermético como pocas veces desde su llegada a la dirigencia de Boca, Juan Román Riquelme sorprendió al romper el silencio durante un encuentro virtual organizado por su exclub Villarreal de España, en el que charló con varios de sus excompañeros del "Submarino Amarillo", como el uruguayo Diego Forlán, Rodolfo Arruabarrena y el brasileño-español Marcos Senna, e incluso el francés Robert Pires, que militaba por los londineses en aquel momento y luegó pasó a Villarreal.

La videoconferencia, titulada "Reencuentro de Héroes", fue organizada por el club español (se grabó este lunes y se publicó el martes) dado que aquel equipo de Riquelme y cía. hace 15 años se enfrentaba con Arsenal de Inglaterra en una de las semifinales de la Champions League mientras que este jueves, ambos elencos repetirán duelo de semifinales pero esta vez por la Europa League.

Con Marcos Senna manejando los hilos de la conversación como en sus épocas de mediocampista, Riquelme esperó a ser habilitado por su excompañero para entrar en la charla. "Estoy un poco entretenido ahora, me metí en el club (Boca) nuevamente. Disfrutando mucho. La llevó bien porque soy de dormir poquito, como dijo el Vasco (Arruabarrena), así que eso no cuesta nada. Armando el equipo lo mejor posible para ver si cumplimos el sueño que tiene la gente de jugar bien, de competir y de que nuestro equipo pueda andar cerca de pelear por la Copa Libertadores que es lo que soñamos todo. Una cosa nueva, que tiene que ver con el fútbol, que me hace bien. La verdad que la paso bien cada día", definió Román, mate y termo en primer plano.



"Es divertido porque quiero mucho al club. Yo tengo dos clubes en mi vida: soy bostero, hincha de Boca de chiquito, y después de lo que vivimos en Villarreal, tengo a mi equipo que es el Villarreal. Tengo la suerte que tienen los mismos colores los dos clubes. Y me parece que la estoy pasando muy bien, no. Pensé que se me iba a complicar mucho más, tengo mucha gente que me ayuda. La gente de Boca me tiene mucho cariño. Y lo único que pretendo es que podamos armar buenos equipos, que podamos competir, que la gente esté contenta y vamos por ese camino", agregó el exenganche ante la pregunta de Senna de cómo es ser vicepresidente.

Siempre con su característica seriedad a la hora de contestar, Riquelme también se refirió al choque de este martes ante Santos de Brasil: "Ahora nos toca jugar contra Santos, partido difícil, nos ganó la semifinal del año pasado que nosotros no la hicimos nada bien".

"Declaró como un vicepresidente eh", le devolvió Arruabarrena -quien habló desde Egipto, donde está dirigiendo- a modo de broma ante las frases hechas que tiró Riquelme para risa de los presentes, incluido Román.



"Quiero mandar un beso grande a toda la gente del Villarreal, ojalá que puedan llegar a la final y que puedan ganar el título, ya que creo que se lo merecen", señaló Riquelme en cuanto a la cita continental de los españoles.

Riquelme que era el jugador franquicia de aquel Villarreal y falló un penal en el último minuto del partido de vuelta (se lo atajó el alemán Jens Lehman) que hubiera permitido al equipo entonces dirigido por el chileno Manuel Pellegrini alcanzar la prórroga en aquella histórica semifinal. Fue derrota 0-1 en Inglaterra y 0-0 en España. "Ese año fue complicado para mí en los penales. Porque después tuve la sensación fea de quedar afuera del Mundial por los penales también, donde no tuve la suerte ni de patear. Ese penal no lo volví nunca a ver. Es algo que tendré por siempre encima", recordó Riquelme.



"Creemos que vamos a tener posibilidades de llegar a esta final, ya que este Arsenal tiene muy buenos jugadores, pero no tienen a un Pires o un (Thierry) Henry. No tiene esos jugadores que tenían cuando jugaron contra nosotros", agregó Riquelme.

Aquella Champions League terminó en manos de Barcelona, que se impuso 2-1 a Arsenal en la final con goles del camerunés Samuel Eto'o y el brasileño Juliano Belletti a los 75 y 81 minutos. Previamente, a los 37, el defensor Samuel Campbell había adelantado a los ingleses. En la presente Europa League, la otra semifinal la protagonizarán Manchester United y Roma de Italia.