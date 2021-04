Hace pocos días se desarrolló un conflicto gremial entre el UATRE (Unión Argentina de trabajadores Rurales y Estibadores) y la empresa exportadora Cargill en la localidad de 30 de Agosto, partido de Trenque Lauquen. Una comunidad de 4777 habitantes, que está a 525 km del puerto de San Martin (pegado a Rosario) y a 296 km de Bahía Blanca, donde la empresa en conflicto tiene dos terminales exportadoras. Cargill tiene más de 50 plantas de acopios diseminadas en el interior del país que abastecen en forma directa sus 5 terminales portuarias, situación que se repite con otras exportadoras como AGD que tiene 40 plantas. Como vemos, tiene presencia en todos los eslabones de la cadena comercializadora sojera-maicera. No son más que 7 u 8 cerealeras las que monopolizan el negocio y todas usufructuarias de la “hidrovia”.

No fue este el único conflicto gremial de su tipo entre UATRE y los dadores de carga, se repiten a lo largo y ancho del país. Las exportadoras nunca quieren reconocer los derechos laborales. Esto nos permite sacar valiosas conclusiones sobre como el modelo agroexportador se vincula con el territorio y la forma que pergeñó para recolectar el cereal en el interior profundo prescindiendo de los comercios y la mano de obra local. Las exportadoras vienen por todo : silobolsa, venta directa del productor al exportador, trabajo en negro y desplazamiento de cooperativas y cerealistas lugareños y de la UATRE, ese es el modelo de saqueo que instalaron para recolectar la soja para exportar.

El silo bolsa es una creación del genio inventivo argentino que cambió radicalmente la forma de comercializar el cereal. Ya no se necesitan costosas instalaciones fijas de silos para almacenar las cosechas. El “chorizo” permite a productores y acopiadores una forma móvil, sencilla y práctica de conservar los granos. También facilita la evasión fiscal.

Pero el interrogante que subyace es: ¿qué hace Cargill acopiando como minorista en 30 de Agosto?. ¿Como puede ser que se le permita a una empresa exportadora estar presenten en “todos” los eslabones de la cadena productiva dándole una posición dominante en el mercado? Estas transnacionales fungen de productores, acopiadores, refinadoras y exportadoras, ya sea de productos elaborados o sin elaborar, en forma legal o ilegal las hacen todas. La cadena agroalimentaria argentina no tiene desorden; tiene monopolios. ¿Porque les consentimos este tipo de prácticas? No lo sé. La única respuesta que se me ocurre es que a causa de la tremenda derrota cultural que nos infligió el neoliberalismo en los noventa, nos instalaron como único sentido común productivo posible el del monocultivo de soja y todo lo adyacente a él. Ya es hora que lo revisemos.

En el conflicto de 30 de Agosto se expresa con toda magnitud el carácter extendido y monopólico de la exportación de granos. Allí vemos un gran pulpo multinacional compitiendo deslealmente con acopios locales, precarizando el trabajo rural y propiciando la venta directa del productor al exportador, devastando a los pequeños pueblos a los que ya no le dejan nada de lo que producen. Todo el sistema esta preparado para la expoliación del interior profundo.

Argentina tiene que tomar- entre otras -dos resoluciones claves en su comercio mayorista de granos. La primera: prohibir las ventas directas del productor a las compañías agroexportadoras, ya que eso genera lisa y llanamente una competencia desleal que desplaza cooperativas y acopios locales. Y la otra resolución: es pesar, ¡¡¡si pesar!, las exportaciones. ¿Quién controla el cereal que Cargill cargó en 30 de Agosto y envió a su propio puerto? Nadie, sólo ellos. ¿Por qué se creen que se molestan tanto cuando se los quiere controlar o regular, y se ponen como locos?

Salud y cosechas

Máximo Paz-otoño 2021-