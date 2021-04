“Me parece pésimo que utilicen a los chicos para una cosa así”, expresó Jorge Serrano, autor de "La Guitarra", cantante, compositor y guitarrista de Los Auténticos Decadentes, en referencia a la campaña que lanzó el Gobierno de la Ciudad, a través de la Usina del Arte, en la que incita a lxs niñxs a sumarse a un video para pedir por las clases presenciales, al ritmo de la mítica canción festiva de la banda argentina.

“También me parece pésimo que no me hayan consultado porque a estas cosas digo siempre que no, sean de donde sean”, expresó el músico a Página/12, y aclaró que “ni Los Auténticos Decadentes ni yo como autor de ‘La guitarra’ tenemos nada que ver con esto”.

Las declaraciones de Serrano tienen lugar luego de que este diario diera a conocer que, bajo el paraguas de una "propuesta cultural", la Usina del Arte convocó a chicos y chicas, de entre 8 a 12 años, a participar, con su voz y su imagen, de una canción que promueve la posición del Gobierno de la Ciudad sobre las clases presenciales en el pico de la pandemia.

“Porque yo sí quiero ir a estudiar, sí quiero ir a jugar. Ya no aguanto más, quiero poder ir al cole muchos días y que la gente nos ayude por favor”, dice el estribillo de la versión de la “Guitarra” de los creativos del gobierno porteño. “Vos, mejor que te cuides, mejor no te juntes, y usá el barbijo bien, ya me cansé de ver por zoom a la maestra, te pido porfa que te sumes hoy en ésta”, reza otro pasaje de la letra modificada.

En su oposición a la iniciativa del Gobierno porteño, Serrano argumentó: “Si esto fuera una manifestación libre de la gente, me encanta que usen mis melodías para cantar, pero no con algo que es tan claramente político y sobre lo que no me han consultado. Eso es horrible porque están los chicos de por medio, precisamente eso es lo bajo del asunto”.



Y agregó: “No entiendo el desquicio de la persona que eligió justo una canción que habla de no ir a estudiar ni a trabajar. Me parece muy irónico”.

Finalmente, el músico de los Decadentes reconoció que ya habló con la gente de la discográfica para ver si esto se puede desactivar, puesto que “es una situación muy incómoda”. “Si fuera una cosa espontánea, no tendría mucho sentido pedir que lo desarmen, pero es de un taller del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”, concluyó.