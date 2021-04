“Lo que indigna es que anotamos a nuestra hija para una propuesta cultural, sin manipulaciones políticas, y ahora lo que quieren es usar la imagen de los chicos para una campaña política”. Página/12 tuvo acceso al video y al texto, enviados por Usina del Arte, un espacio que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los padres de chicos y chicas de 8 a 12 años, para que los niñxs participen de un video que expresa su adhesión a la presencialidad de las clases en las escuelas porteñas que impulsa Horacio Rodríguez Larreta.

Lo que se propicia es que niños y niñas, sumen su voz y su imagen a una canción que dice en su estribillo: “Porque yo sí quiero ir a estudiar, sí quiero ir a jugar. Ya no aguanto más, quiero poder ir al cole muchos días y que la gente nos ayude por favor”. Los creativos del gobierno porteño le pusieron, a lo que pretenden que sea un futuro hit, la música de “No quiero trabajar”, la popular canción festiva de Los Auténticos Decadentes.

Y redoblan el esfuerzo poético: “Vos, mejor que te cuides, mejor no te juntes, y usá el barbijo bien, ya me canse de ver por zoom a la maestra, te pido porfa que te sumes hoy en esta”.

La “sugerencia” les está llegando, por mail, a madres y padres de niñxs que participaron, en 2020, en plena pandemia, y en forma virtual, de un taller denominado “Micrófono abierto”, uno de los espacios que propone Usina del Arte, desde su página oficial. “Los que enviamos a nuestros hijos a ese taller, estamos recibiendo una invitación que busca manipular a niños y niñas para que aporten su voz y su imagen a una campaña del gobierno de la Ciudad”, le explicó a este diario la mamá de una niña que concurre a una escuela de la Ciudad.

“El año pasado, muchos chicos se anotaron, en plena pandemia, para participar del taller Micrófono Abierto, que forma parte de una serie de actividades, on line, organizadas por la Usina del Arte”. Ahora, les está llegando la propuesta de intervenir en forma activa en una campaña que se denomina, sin medias tintas: “Sumate a cantar para que el cole siga abierto”, en el marco del crecimiento constante de contagios y muertes provocados por la covid-19.

“Si se tratara de una propuesta impulsada abiertamente por el Gobierno de la Ciudad, no me molestaría, más allá de si adherimos o no a la iniciativa, pero lo que indigna es que se propicia una campaña política a la que se intenta mostrar como una ‘actividad cultural` para niños y niñas”, dijo la mamá indignada. “Lo que molesta es que están enmascarando como cultural una iniciativa política y que se trate de manipular a los chicos”, mediante su participación en un video en el que deben “cantar y bailar”. Por otra parte, señaló que “los que decidimos, como nosotros, no enviar a nuestros chicos a la escuela en estos días como precaución ante la pandemia, no recibimos nada por zoom ni por ningún otro medio. Nuestros hijos se tienen que copiar de los chicos que siguen yendo a la escuela”.

Los padres están recibiendo este comunicado, enviado desde el mail oficial de Usina del Arte:

“¡Sumate a cantar para que el colegio siga abierto!

“Invita a tus compañeros/as del colegio, a tus amigas/os y a todos los chicos y las chicas que conozcas . Sumemos todas las voces para mantener la presencialidad en las escuelas.

“Seguí estos pasos

“Buscá en tu casa un lugar cómodo, con buena luz, que te permita bailar, saltar y disfrutar de lo que se viene

Abrí en un celular, en una computadora o donde prefieras, el video que está adjunto en la charla de WhatsApp para conocer la canción y la letra. ¡Repasala varias veces así te sabés bien la letra!

“Ubicá tu celular en algún lugar donde quede firme y empezá a grabar de forma horizontal mientras le das play a la canción en otro dispositivo

“¡Llegó la hora de cantar y bailar! Un consejo para que salga mejor es que te pongas auriculares así podes escuchar mejor la canción.

“Cuando tengas el video listo envíalo a [email protected]

¡Invitá a quienes vos quieras a seguir los mismos pasos!

“Dentro de pocos días vamos a compartir con vos el video para que lo disfrutes y lo subas a tus redes o lo mandes por WhastApp.

“¡Falta poco para conocer el video final!

Clasespresencialesporfavor”.