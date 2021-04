El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) solicitó al presidente Alberto Fernández que convoque a una mesa de diálogo con las organizaciones originarias. El principal reclamo, ante la caducidad de la prórroga de la ley 26.160, es que se mantengan relevamientos territoriales contínuos teniendo en cuenta la dinámica de las comunidades y que se promulgue una ley de propiedad comunitaria indígena.

El ENOTPO también se sumó a los pedidos de otras organizaciones respecto a la exigencia de derogación del decreto macrista Nº 672/16, que creó el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas. Asímismo, pidió un cambio en la representación de la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entendiendo que la conducción de ese organismo encargado de la política pública hacia los pueblos originarios debe estar en manos de integrantes de esos pueblos.

"Que el Estado a través de los organismos correspondientes garantice una convocatoria real, con la plena participación de los más de 40 pueblos originarios en el país, a través de sus instituciones representativas con sus autoridades territoriales, para restablecer el diálogo (...)", manifiesta el pronunciamiento de ENOTPO.

David Pastrana, referente de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Salta (UPNDS), organización de segundo grado que integra el ENOTPO, dijo a Salta/12 que vienen en la espera "de señales del gobierno nacional de avanzar en políticas públicas para los pueblos originarios", pero hasta ahora, "No vemos avance sino retroceso".

Respecto al pedido de disolución del Consejo Consultivo, Pastrana dijo que en lo personal no tienen nada en contra de Félix Díaz, pero apuntan a "una construcción más colectiva, a la plurinacionalidad, y al respeto por el proceso de organización de cada pueblo". Por ello el ENOTPO pidió una mesa de diálogo entre las organizaciones indígenas y el presidente Alberto Fernández. "El macrismo decidió la representativad nuestra. No puede ser el Estado el que nos diga quién nos representa. Para eso están los procesos de los pueblos", explicó.

Del mismo modo, la cacica de la Comunidad Siwok (El Carpintero), coordinadora de cacicas del departamento San Martín y coordinadora general del Pueblo Weenhayek, Elizabeth Medina, dijo a Salta/12 que sería un error del Presidente "nombrar a alguien que nosotros no hemos elegido", por ello antes de decidir o no una continuidad del Consejo Consultivo, consideró que debería dialogar con los pueblos originarios. Desde su creación el Consejo Consultivo es presidido por Félix Díaz, con lo que el pedido lo toca directamente.

Las quejas de ENOTPO también apuntan a la designación de personas que no son de los pueblos originarios a cargo de la aplicación de los derechos y las políticas públicas destinadas a ellxs. Es una clara referencia al INAI. Pastrana dijo que en la conducción del organismo tiene que estar alguien de los pueblos originarios. Actualmente la conducción cuenta con representantes de pueblos originarios, aunque la presidencia está a cargo de la ex legisladora nacional Magdalena Odarda.

"No se nos ocurre ver al gobierno nacional y popular designando a un/a represor/a a cargo de las políticas de derechos humanos, o a un 'machirulo' a cargo de las políticas de género, o a un esclavista a cargo de las cuestiones afrodescendientes, es urgente reparar de una vez y para siempre esta práctica racista hacia nosotrxs", sostuvo la organización.

El ENOTPO es una de las organizaciones que viene bregando por el respeto a la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios antes de implementar políticas públicas que les atañen ya que quiere que éstas se basen en las prioridades reales de sus territorios. Para ello la organización exige que se promulgue una ley que garantice la consulta previa.

"Reafirmamos nuestra Preexistencia Identitaria, Cultural y Territorial, la cual se refleja en el Derecho Colectivo y en la jurisprudencia, el Estado tiene la obligación de respetarlo, hacerlo cumplir y no puede omitirla bajo ningún punto de vista. Somos los pueblos originarios los únicos interlocutores válidos para definir nuestros destinos y nuestro devenir cultural, nuestra voz y nuestra institucionalidad es irreemplazable. Juntos por Memoria, Identidad y Territorio", sostiene el pronunciamiento.

El ENOTPO también se pronunció respecto a la necesidad de promulgación de la ley de Propiedad Comunitaria Indígena. "Solo a través de una ley como ésta se hará efectiva, en forma de título de propiedad comunitaria, la posesión reconocida a través de los relevamientos territoriales realizados en el marco de la Ley 26.160", afirmó. También recordó que hay una diferencia entre tierra, entendida como una extensión o porción de suelo, como un inmueble alienable y factible de ser negociado, y territorio, un espacio vital cargado de sentidos, memorias y vínculos históricos, culturales y espirituales. "Los pueblos originarios y nuestras comunidades tenemos derecho a obtener la propiedad de nuestros territorios, que son estos espacios cultural e históricamente significativos", manifestaron.

Las organizaciones integrantes del ENOTPO afirmaron que esta ley debe especificar que las tierras tituladas no serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos. Asimismo, afirmaron que es urgente la titulación de los territorios comunitarios para resolver las injusticias históricas que se han cometido contra estos puebloos. "La titulación de las tierras no sólo evitará los conflictos, sino que permitirá a nuestros pueblos y comunidades desarrollarnos con identidad y alcanzar el ideal del Buen Vivir", aseguraron.



Medina manifestó su preocupación porque ya está próxima a caducar la prórroga de la ley 26.160 y en el Pueblo Weenhayek solo hubo un relevamiento, en la comunidad El Quebracho. Resaltó que aún con la vigencia de esta legislación esa comunidad fue reprimida y desalojada en 2014, aunque luego lograron volver al territorio.

Pastrana consideró por su parte que el relevamiento del INAI tiene que ser "contínuo, porque los procesos nuestros son dinámicos". Pidió que haya fondos para que se ejecuten estos relevamientos y destacó que desde que sobrevino la pandemia no se están haciendo.

Medina recordó por otro lado que su pueblo viene luchando por el reconocimiento oficial en la provincia, para poder participar y tener representación en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). Frente a esto, expresó que no tienen apoyo de Nación y que pidieron una audiencia con la presidenta del INAI la última vez que estuvo en Salta pero aún no se las dio. "Nosotros no estamos incluidos en Nación, no tenemos CPI (representante en el Consejo de Participación Indígena, que funciona en el INAI). Se olvidaron de nosotros, quedamos a la deriva. Pedimos que se nos incluya, el reconocimiento de Nación, que el Presidente vuelva a dirigirse a las organizaciones indígenas. No tenemos ni diálogo, no nos convocó todavía", aseveró.

El ENOTPO también pidió al Estado una campaña educativa orientada a sus áreas, funcionarios y a la sociedad civil con el fin de que se conozca y concientice sobre el marco de derecho indígena en Argentina y se trabaje en pos de eliminar los estereotipos y estigmas que existen sobre los pueblos originarios y que son causas de la discriminación que sufren. De este modo, consideran que disminuirán las persecuciones, la negación de sus derechos y la violencia simbólica, jurídica y física que aún padecen.