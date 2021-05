Tres jóvenes madres comenzaron este año un taller de costura no sólo para poder hacer su ropa y la de sus hijas e hijos sino también con la expectativa de generar ingresos. Ellas integran el grupo de 15 chicas que transitan la etapa de capacitación que impulsa el programa Santa Fe Más y que se dicta en la Casita de las Mujeres y Disidencias de La Poderosa, en zona noroeste. La asamblea de La Poderosa llegó hace seis años al barrio Los Pumitas y es una de las 114 que comenzaron a formarse hace 15 años con la creación del movimiento en Zavaleta, Ciudad de Buenos Aires. Desde Los Pumitas se replicaron en La Cariñosa, La Cava y en Camino Muerto de Granadero Baigorria. En todas tienen comedores, merenderos, apoyo escolar, ronda de géneros, cooperativas y dictan talleres del programa Santa Fe Más.

Georgina es una participante de La Poderosa y contó que se llama asamblea porque las vecinas y vecinos discuten sobre todas las problemáticas de infraestructura y urbanización que enfrenta cada barrio. "Acá en Pumitas tenemos la Casita de La Poderosa y la de las Mujeres y Disidencias ", explicó.

En la Casita de La Poderosa, ubicada en inmediaciones de Ottone al 1200 bis, se empezaron a dictar los talleres de panificación, de comunicación, de costura y de cuidadoras de crianza del programa Santa Fe Más, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, y acompaña la etapa formativa para la inclusión de las y los jóvenes, de 16 a 30 años.

En ese lugar también funcionan el comedor El Merendero y la cooperativa de panificación Caseritos que se complementa con los chicos y chicas que egresan del taller junto a otros espacios de aprendizaje.

Hace dos años, los talleres de costura y de cuidadoras de crianza se mudaron a unas cuadras, a la Casita de Mujeres y Disidencias. "Este espacio es un dispositivo para acompañar situaciones de violencia de género. No sólo es denunciar sino también tener la contención y el acompañamiento en el después", dijo y agregó que sumaron el asesoramiento jurídico una vez por semana y la asistencia psicológica.

Así, la Casita de las Mujeres y Disidencias se transformó en un punto de referencia para las mujeres de la asamblea y de una de las charlas surgió la necesidad de tener un espacio de esparcimiento que no les implicara gastos. Georgina se animó a dar clases de zumba y fue uno de los puntapiés para que las vecinas comenzaran a pensar qué saberes tenían para compartirlos con las demás. "La asamblea es el corazón de nuestra organización y se puede acercar cualquier vecino o vecina que tenga una propuesta: como Adriana que dijo 'yo sé costura' y ahí empezó a organizarse el taller", completó.

Con las clases de zumba y el taller de costura en marcha, La Poderosa se enfrentó a otra problemática que fue pensar en que las jóvenes tuvieran garantizado el cuidado de sus hijas e hijos. Primero se turnaban, las que asistían al taller de costura dejaban a sus hijas e hijos al cuidado de las que iban a zumba y viceversa. Y así empezó uno de los grupos que integró el taller de cuidadoras de crianza del Santa Fe Más que este año tiene a 17 jóvenes formándose para el cuidado de nenes y nenas. "Funciona en paralelo con los otros talleres y así las compañeras están tranquilas para disfrutar su momento de aprendizaje y de recreación", dijo Georgina.

Taller de costura

Adriana es la capacitadora del taller de costura donde este año asisten 15 jóvenes. "Algunas de las chicas que vinieron el año pasado están en una cooperativa. Está bueno porque no tenés que salir del barrio para ir a algún lugar donde te cobran una fortuna para aprender algo", reflexionó Adriana sobre el espacio de formación. También explicó que lo primero que les enseñó fue el manejo de las máquinas, sus partes y a cortar las telas.

Adriana no lo dijo, pero no se quedó en la teoría, en la primera clase las chicas hicieron barbijos, en otra una mochila y también armaron accesorios como moños y flores.

"Ahora vamos a empezar un poco de moldería, para que ellas sepan cómo sacar el talle y a partir de ese molde puedan hacer todo lo que quieran. Es difícil, pero ellas son capaces. Quiero que sepan que no es imposible. Que se den cuenta de todo lo que pueden, como las millones de tareas que hacemos en la casa", fue la motivación de Adriana para sus alumnas y compañeras Romina, Luisa y Angelina que la miraban atentas.

Coser a máquina abre otras posibilidades laborales. (Foto: Gentileza La Poderosa).

La primera en contar cómo llegó al taller fue Romina. Se acercó a La Poderosa en septiembre pasado y dijo que ahí conoció lo que es la solidaridad, porque estaba en una situación desesperante. "Perdón, me emociono. En 2018 perdí a mi mamá por causas naturales y el año pasado, a mi papá por la pandemia. Con mi familia tuvimos que estar aislados por 14 días y como en mi casa no tengo agua, mandé un mensaje a una de las participantes de la asamblea ", completó y enumeró que desde la organización le llevaron bidones con agua y pasaban a dejarle la comida y la merienda.

"En uno de los tantos mensajes, me preguntaron si me quería anotar para un taller. No lo había pensado porque no tengo conocimientos pero de un día para otro aprendí a hacer una mochila", siguió Romina y la sacó de una bolsa para mostrarla junto al barbijo que hizo en la primera clase.

"Me sorprendió porque jamás en mi vida imaginé hacer una mochila y gracias a ella (por Adriana) que se toma su tiempito para explicarnos bien cómo hacer. Ahora pienso que esto de la costura me va a salir bien", cuenta la joven.

Terminar esa mochila significó mucho para Romina porque se animó en pensar en un futuro. "Con este aprendizaje, les puedo hacer una remera, un pantalón o un guardapolvo a mis hijos, porque está muy caro todo. También puedo salir a vender la ropa y con eso le puedo comprar la comida o unas zapatillas", siguió para agregar que espera poder terminar la secundaria para empezar a estudiar enfermería.

Luisa es hermana de Romina, vive cerca de la Casita de las Mujeres y Disidencias y llegó a La Poderosa también en septiembre pasado, por la misma situación y remarcó que la recibieron con los brazos abiertos. "Soy madre soltera, tengo 4 hijos y me la rebusqué siempre. Con la pandemia, acá la mayoría de los vecinos cartonean y no podían salir. Un día mi papá me dijo por qué no hacemos un comedor, porque nosotros estamos comiendo pero los vecinos no sé. Con mis hermanas y mi papá hicimos una colecta de la comida que compramos con la Tarjeta Alimentar –de Desarrollo Social– y empezamos a ayudar. Después llegaron las donaciones pero como mi papá había fallecido, no lo pudimos levantar otra vez. Vivía con él y era el único que estaba siempre". Así fue como Luisa decidió recordar con orgullo a su padre y reconstruir cómo se acercó a la organización, ya que empezó a ir al comedor.

Ya este año le avisaron que iba estar en el taller de Costura: "Me dije qué lindo. Ya hacía cosas a mano pero ahora podía aprender con la máquina. Cuando hicimos la mochila, al principio, no sabía cómo empezar. Después mientras Adriana me explicaba, dije: mirá qué fácil. También hice una cartuchera para el jardín de mi hija y antes no sabía ni cómo poner un cierre".

Luisa contó que al principio estaba nerviosa porque le intrigaba la profesora. "No sabía si iba a ser exigente pero ahora me entusiasma porque me siento muy cómoda y que puedo contar mis cosas. Agradezco que me haya tocado una profesora así, tan hermosa", dijo y puso colorada a la capacitadora.

Entre todas coincidieron en que el espacio de costura también es de escucha y contención para todas porque se charlan situaciones cotidianas. "Te desahogas con las compañeras y muchas veces sólo necesitas escuchar: te entiendo", aportó Adriana.

Angelina vive a la vera del arroyo Ludueña y llegó al taller tras las charlas que tenía con los integrantes de La Poderosa, que iban a sacar fotos al patio de su casa. "Una vez me pidieron permiso para pasar y de ahí me preguntaron por mis hijos. Soy mamá de seis, cuatro son propios y tengo dos sobrinos a mi cargo. Me preguntaron si me quería anotar a algún taller y dije que sí. Les aclaré que salía a cartonear y vivía de eso pero estaba dispuesta", empezó Angelina.

"Como le dije a la profe, esto es para mis hijos y mis sobrinos. Es por ellos que voy a trabajar hasta que crezcan y estén bien", señaló Angelina, que llevó una colita con un moño amarillo que hizo en la clase para mostrar.

Para ella, la materialización de ese accesorio, también fue un impulso. "No soy de estar metida con la aguja pero ahora me gustó porque puedo aprender a hacer cosas muy útiles para los chicos. Hacer una mochila o un pantalón", dijo Angelina y se entusiasmó con la idea de poder vender lo que produce.

Georgina contó que desde La Poderosa pueden ver el proceso de empoderamiento que están atravesando estas jóvenes. "Desde la asamblea nos cuesta un montón porque si no es la pandemia con la falta el agua, es el dengue o la falta de luz y ante todas estas dificultades, verlas así, sentimos que estamos haciendo las cosas bien y te da fuerzas", sostuvo.

En tanto, para la capacitadora, el desafío es sostener las ganas del grupo todo el año y volvió a remarcar que busca que las chicas aprendan a hacer prendas para vestirse ellas, a sus hijas o hijos y también que pueden venderlas. "Quiero que cuando salgan del taller, me las cruce y me digan mirá, mi hijo está vestido con lo que le hice yo. Que se sientan orgullosas y tengo fe que lo van a lograr", cerró Adriana sobre la experiencia que están transitando en el taller del programa Santa Fe Más.