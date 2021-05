No hubo lugar para los hinchas por la emergencia sanitaria que atraviesa la ciudad. Pero los jugadores de Central armaron una fiesta en Arroyito de esas que por estos días de pandemia no se permiten. Newell's pasó por Arroyito y dio lástima. Por su mezquindad de fútbol, de la que es responsable Germán Burgos, y de eso sacó provecho el canaya, en una noche donde Ruben hizo un gol de puntín, Nicolás Ferreyra con un taco como nunca antes tiró en su carrera y el chico Martínez Dupuy aprovechó la debilidad del rival para dar su grito de gol.



Se jugó poco al fútbol. Entre pelotas dividas e infracciones, el partido no tomó ritmo. Pero solo Central intentó jugar con pases cortos y hacia adelante. Newell’s, como se esperaba, recurrió al pelotazo para llegar a campo rival y así pocas veces pisó el área. No por nada los primeros remates al arco fueron de Negri, un defensor devenido en volante por Burgos, en ese afán de técnico que piensa el fútbol solo con lente defensivo.

En los primeros diez minutos, la Lepra logró llevar el partido al mediocampo. Pero duró poco. Cuando Central logró hacerse de la pelota y el juego tuvo continuidad, sus intenciones tuvieron premio. Y nació el gol. Vecchio abrió para Zabala por derecha, el volante dio un pase corto al área donde ingresó Martínez y el defensor entregó pase a Ruben en el área chica. El goleador, en espectacular definición, paró la pelota y la punteó por arriba, a colocar, y nada pudo hacer Aguerre. El canaya se puso en ventaja en una buena jugada que fue producto de sus intentos e idea de juego, nada casual.

Newell’s, por el contrario, salía de su campo a pelotazos y así solo el azar podía dejar a un jugador de cara a Broun. La Lepra salió a jugar sin delantero, con Cingolani, Maxi Rodríguez y Sforza y su avaricia táctica lo dejó sin armas cuando el local se puso en ventaja.

A la salida de un córner, Negri recibió el rechazo y sacó un zurdazo que desvió Broun. El segundo remate de Newell’s, también fue de Negri, pero su disparo cruzado se fue desviado. De un pelotazo, Cingolani se encontró por derecha con pelota al pie en el área, pero definió el cuerpo del arquero.

Central, por su parte, cuando exigió a Aguerre lo hizo con jugadas armadas colectivamente. Gamba cabeceó por arriba del arco y luego Aguerre desvió sobre su derecha una volea de Luciano Ferreyra, recostado sobre la izquierda.

Burgos debió pensar de nuevo el partido y lo hizo con los ingresos de Fernández y Capasso en el complemento. Jugadores de cualidades defensivas en cancha, para intentar sacar adelante un partido que perdía, no parecía una receta exitosa. Y como Newell’s no acusó las urgencias que el partido reclamaba, Central se dispuso a jugar sin apuros, en esfuerzo por dar pases seguros, mientras el reloj corría.

Con un rival lleno de miedos tácticos, Central parecía firme en su camino al triunfo. El canaya disfrutó de la noche. Y lo imprevisto llegó: gol de taco de Nicolás Ferreyra. El defensor le cambió la trayectoria a un remate de Blanco, de volea, al recibir centro de Vecchio en un tiro de esquina.

Sin Pablo Pérez ni Maxi Rodríguez, la media hora final de Newell’s fue pura tristeza. Un equipo sin cualidades ni orientación táctica para revertir la caída. Todo quedó reducido al talento de Scocco. Pero Central llegó inexorablemente al tercero. Ferreyra dejó a Martínez Dupuy frente a Aguerre y lo superó con remate cruzado. Goleaba el canaya.



El triunfo canaya no corrió riesgo desde el gol de Ruben. Nunca la Lepra pudo equilibrar el partido. Menos aún soñar con el empate. Y cuando llegó el grito de Ferreyra lo que faltó para celebrar fue esperar media hora más. Apareció el tanto de Martínez Dupuy, para decoración auriazul. El minuto 90 llegó y en Arroyito estalló el grito de victoria de los jugadores que escuchó toda una ciudad atrapada por la pandemia.

3 Central

Broun

Martínez

Laso

N. Ferreyra

Blanco

Zabala

Ojeda

Vecchio

L. Ferreyra

Ruben

Gamba

DT: Cristian González





0 Newell’s

Aguerre

Nadalín

Lema

Cabral

Cacciabue

Calcaterra

Pablo Pérez

Negri

Cingolani

Maxi Rodríguez

Sforza

DT: Germán Burgos

Goles: PT: 16m Ruben (C). ST: 15m N. Ferreyra (C) y 35m Martínez Dupuy (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Fernández por Pablo Pérez y Capasso por Nadalín (N), 14m Giani por Cingolani y Scocco por Maxi Rodríguez (N), 19m Martínez Dupuy por Gamba y Torrent por Martínez (C), 29m Formica por Sforza (N), 40m Marinelli por Ruben (C) y 45m Sangiovani por Ojeda y Lo Celso por Luciano Ferreyra (C).

Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: Central