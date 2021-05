El viernes el Comité Operativo de Emergencia (COE) de la provincia de Salta comunicó que la presencialidad en las escuelas continuará, al menos hasta el 21 de mayo. La provincia se encuentra en un "riesgo medio" de contagio, según Nación, lo que permite que las autoridades sanitarias locales decidan o no adherir a las medidas comunicadas el mismo viernes por el gobierno nacional.

Aún así, y a dos meses de haber iniciado las clases, siguen los reclamos por obras de infraestructura, el cumplimiento específico de los protocolos y una rápida vacunación a la planta docente. Desde el sector de los Docentes Autoconvocados lanzaron una encuesta para "mostrar la realidad educativa y socio sanitaria de Salta".

En paralelo, la Mesa Intergremial de la provincia, elevó una nueva nota al ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matias Cánepa solicitando una pronta reunión para evaluar la realidad de la comunidad educativa. En cinco puntos enumeraron las falencias vistas desde que volvió la presencialidad.

Como primer pedido insistieron en un rápido plan de vacunación, solicitando que la distribución de la vacuna sea equitativa e inmediata. Ya en una reunión que tuvieron el 13 de abril con el presidente del COE, Francisco Aguilar y el ministro de Educación, Matías Cánepa, demandaron que se dé prioridad a los docentes secundarios, dado que son los de mayor edad y quienes más se movilizan entre institución e institución.

La secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Mabel Álvarez, dijo ante Salta/12 que desde Educación les informaron que hasta el momento se vacunó al 45% de los miembros de la comunidad educativa, incluyendo directivos, administrativos y personal de maestranza. Sin embargo, "vemos que no hay una respuesta concreta y sólo nos comunican que depende de Nación", informó la titular de ATE. Desde el gobierno ya contabilizaban a más de 200 docentes contagiados.

En Metán específicamente, Antonia Mengual, delegada departamental de Autoconvocados, sector que disiente con la representación gremial salteña, contó ante Salta/12 que ningún docente secundario había sido vacunado y que desde hoy recién se iniciaría la aplicación de la segunda dosis para los maestros y maestras del nivel inicial y primario.



Además, los gremios solicitaron que se vuelva a reiterar la información sobre el procedimiento que se debe aplicar cuando se detectan casos sospechosos o positivos de la Covid, ya que la última capacitación se dio en febrero. A ello sumaron la reposición de insumos básicos, como alcohol en gel o lavandina. Según Álvarez, no se mantiene un panorama claro sobre ese proceder, lo que genera confusión en las instituciones.

Por eso, solicitaron que se comunique claramente en cada establecimiento quién es el referente institucional para que se acuda ante tales situaciones. Dicha figura está presente en el plan juridiccional del retorno a clases que comunicó el ministerio provincial antes del inicio del ciclo lectivo. "Estas personas además deben estar preparadas y todos los miembros de la comunidad deben poder identificarla", sostuvo.

Desde ATE realizaron una recorrida por varias instituciones donde constataron que los protocolos no se aplican al 100% y cuando preguntan sobre el referente "lo desconocen y por ahí, el mismo referente institucional desconoce la función que debe cumplir".

Otro de los pedidos, tiene que ver con la contratación de personal de maestranza, que según el protocolo de retorno son las personas que dan cumplimiento a la limpieza y control de medidas sanitarias en cada escuela. En Salta son más de 1500 las vacantes que aún existen. El argumento desde Educación es que "no hay presupuesto" y que las únicas vacantes cubiertas son las que se dieron el año pasado, según Álvarez.

La Mesa Intergremial, en su nota de la semana pasada, advirtió también que no se cumplieron con las convesaciones realizadas a principio de año y consideraron ineficaces la estrategia de las burbujas porque aún se producen aglomeramientos en el transporte, en las puertas de las escuelas, sumado al deterioro de infraestructura.

En ese sentido, exigieron que "en caso de agravamiento de la pandemia que el gobierno se haga cargo con sensibilidad y prudencia política para garantizar y tomar decisiones ante la crítica situación de la Covid 19" y que en Salta encuentra la llegada de la segunda ola.

No cerrar las escuelas es la ley primera

El viernes último se conocía que las autoridaes del Instituto de Educación Superior 6021, Juan Carlos Dávalos, de la localidad de Metán decidieron suspender las clases presenciales, desde hoy hasta el 14 de mayo. La razón se debe al incremento de casos registrados de coronavirus entre alumnos y docentes.

Antonia Mengual, informaba incluso que se contaba con la aprobación de la Dirección de Nivel de Educación Superior del Ministerio, pero el sábado salió un comunicado dando marcha atrás a la decisión. Allí se establecía la continuidad de la presencialidad, únicamente bregando que se respeten los protocolos sanitarios.

Mengual dijo que fue el COE provincial quien aprobó la continuidad de las clases por lo que consideró que "no hubo una decisión de política educativa sanitaria" sobre el tema. Es más, dijo que se careció de empatía con la situación que están atravesando los familiares de los alumnos y docentes de la institución. "Estamos en zona roja por lo menos hace dos semanas", agregó.

Desde Autoconvocados de Metán elevaron una nota al COE municipal pidiendo ser parte del comité "para que se pueda informar en forma precisa la situación educativa". Además, sugieron que se haga una planilla específica sobre los contagios efectivos en la comunidad educativa.

A nivel provincial, el sector lanzó una encuesta para "mostrar la realidad educativa y socio sanitaria de Salta". En 18 preguntas, se consulta a los docentes si se contagiaron de la Covid, de ser así, con qué artículo se justificó su inasistencia. También si en virtud de la situación epidemiológica que hoy se vive en sus departamentos, consideran necesaria la vuelta temporal a la no presencialidad, entre otras preguntas.

Mengual dijo que no están pidiendo la vuelta a la virtualidad sino que "nos protejan como corresponde". Consideró que el gobierno provincial no desea volver a esa modalidad porque no se solucionó la cobertura de internet o dispositivos tecnológicos en algunos lugares de la provincia.

En esa línea, recordó que los manuales educativos que el Ministerio reparte al nivel primario aún no se entregaron por lo que trabajan con fotocopias. Sin embargo, contó quepor la situación económica de varias familias, más en zonas rurales de Salta, carecen de dinero para poder solventarlas, por lo que muchas veces es el propio docente quien las abona.

"El año pasado desde la virtualidad hicimos nuestros trabajos como docentes, pero sabemos que en algunas zonas no se pudieron alcanzar los contenidos", los cuales tuvieron que ser retomados y reforzados en este ciclo lectivo dijo la delegada departamental. En ese sentido, exigió que los manuales que se repartan este año tengan estas consideraciones.

"Esperamos que vengan de acuerdo a lo que está pasando hoy y que no larguen el mismo libro de hace 10 años, cuando sabemos que la realidad es diferente porque los contenidos de las planificaciones anuales se han modificado", reclamó. Mengual, reiteró el pedido que mantienen como sector y es que el gobierno provincial reciba a los Autoconvocados para la búsqueda de soluciones conjuntas.

¿Y las escuelas?

La semana pasada salieron a la luz la situación edilicia de varias escuelas técnicas de la provincia. Sin dudas la más alarmante fue la de la escuela técnica 3137, Martina Silva de Gurruchaga, ubicada en la esquina de Entre Ríos y República de Siria, donde se supo que 23 de sus 24 aulas estaban inhabilitadas debido al deterioro del edificio, lo que obligaba a que las clases se dicten en el playón deportivo de la institución.

El secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Vidal Eloy Alcalá, comunicó que se consiguió una partida nacional de 16 millones de pesos para la refacción integral de la escuela. Resta que se apruebe definitivamente el monto y se llame a licitación.

A ello se suma que están buscando un lugar para trasladar la institución hasta lo que dure la refacción, a sabiendas de que sólo están con clases presenciales "aquellos cursos que están en condiciones, el resto a distancia", mientras que "los talleres funcionan normalmente o sea en burbujas", según Alcalá.



El titular de AMET sumó la situación del Anexo de la 3102, ubicado en el departamento de General Güemes, donde sólo hay un baño para 7 cursos de taller. En dististintas fotos que compartió en grupos de WhastApp se puede ver que se están realizando obras en dichos lugares. Mientras que en la localidad de Colonia Santa Rosa, donde está la escuela técnica 3124, directamente denunciaron que no hay baños para los docentes ni administrativos ni directivos.

Obras en los baños del Anexo de la 3102, ubicado en el departamento de General Güemes