El entrenador de River, Marcelo Gallardo, confirmó que están dadas "las garantías" para disputar el encuentro frente a Independiente Santa Fe de Colombia pese al caos y los disturbios sociales que se desarrollan en la ciudad de Armenia, mientras que aseguró que "antes del partido con Banfield, ya tenía planificado hacer descansar a algunos jugadores".

"Hasta ahora no tenemos ninguna notificación que nos impida viajar o nos lleve a tener ciertos recaudos cuando lleguemos. El horario de vuelo está confirmado, salimos a las 15.30", afirmó Gallardo este martes en conferencia de prensa.

El Millonario debe viajar esta tarde para jugar el miércoles en el estadio Centenario de Armenia desde las 21, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, pero la tensa situación sanitaria y política que se vive en la mencionada ciudad mantenía en vilo a la institución argentina en la previa del cotejo.

"La situación en Colombia, sobre todo en Armenia, estaba compleja, pero han dado las garantías para poder jugar", informó el director técnico de River.



Respecto a la lista de concentrados, en la que no fueron incluidos los habituales titulares Paulo Díaz, Fabrizio Angileri, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz y Rafael Santos Borré, el entrenador explicó la decisión.

"Ya tenía decidido que éste era el partido para hacer descansar a algunos jugadores que lo necesitaban, porque tenemos dos viajes a Colombia en una semana. Siempre fue la idea", dijo el DT, que afirmó que tiene la alineación "en la cabeza".

Y añadió: "He escuchado que han hablado mucho de una merma física o desgaste, pero considero que no. Jugamos cinco partidos en 16 días, si nos dejamos llevar por los últimos 45 minutos contra Banfield podemos meter todo en la misma bolsa, pero yo no me puedo dejar llevar por eso".

En tanto, confirmó la titularidad del juvenil Federico Girotti: "Desde afuera, a veces, hay mucha ansiedad. Mañana Federico va a jugar pero hay que estar tranquilos y no volverse locos, los tiempos tienen que darse de una manera natural", resaltó Gallardo sobre el delantero.

"Girotti y Santos Borré pueden jugar juntos pero en momentos puntuales, no son futbolistas que puedan convivir durante todo un partido", añadió el director técnico sobre la posibilidad de que los delanteros compartan la zona ofensiva desde el arranque en los próximos compromisos.

Por último, el Muñeco reconoció que el Millonario tuvo un desempeño "irregular" en la Copa de la Liga Profesional, donde se jugará la clasificación el próximo fin de semana en la última fecha. "Hemos sido irregulares, hemos tenido buenos partidos que pudimos resolver bien, otros que no pudimos ganar, otros que perdimos jugando mejor como con San Lorenzo, que fue una derrota accidental porque fuimos muy superiores al rival, pero esto no se trata de merecimientos", remarcó.



Además, continuó: "Dejamos muchos puntos en el camino y lo pagamos caro, a esta altura pensábamos estar ya clasificados pero se dio así. Si hago un análisis, varios puntos fueron por nosotros mismos. Podríamos tener una cantidad completamente distinta a la que tenemos, pero ya está".

"Yo no analizo resultados, perdemos porque otorgamos posibilidades a los rivales, nos faltó efectividad y lo poco que nos atacan, nos han convertido. Asumimos lo que somos, con errores y virtudes. Estamos a tiempo todavía porque no hay nada definido", concluyó.