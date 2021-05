El presidente Alberto Fernández reivindicó este mediodía la posición marcada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su discurso ante el Parlamento estadounidense con un particular juego de palabras: "Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos", bromeó el mandatario argentino.

La comparación entre el actual mandatario estadounidense y el líder histórico del Partido Justicialista fue para subrayar las posiciones a favor de la sindicalización, el fortalecimiento del mercado interno y la clase media, las inversiones públicas expuestas por Biden durante el denominado "Estado de la Unión", con un perfil de corte keynesiano y antineoliberal.

Fernández se refirió al discurso durante el lanzamiento del Plan Federal "Juana Manso", que entregará 633 mil netbooks a estuadiantes secundarios, cuando recordó los derechos laborales conseguidos durante el primer mandato de Juna Domingo Perón. En ese sentido, Fernández contrapuso la postura de los medios de comunicación hegemónicos celebrando que Amazon --la empresa de ventas online del multimillonario Jeff Bezos-- impidiera la sindicalización de sus trabajadores, con el discurso de Biden que insinúa un giro en la política estadounidense.

"Me acuerdo cuando no mucho tiempo atrás las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejaba sindicalizar a sus trabajadores. Ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos", señaló el jefe de Estado.



La mención de Fernández al discurso de Biden coincide con el largo hilo de tweets que publicó ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para destacar los puntos más sobresalientes del discurso del presidente norteamericano y sus coincidencias con las políticas impulsadas por el Frente de Todos.

"¿Por qué Biden dijo todo esto? También lo explica en forma textual: 'La peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil'. ¿Qué cosa, no? Y eso que el FMI no le financió la campaña a Trump", escribió la vicepreisdenta.

Ayer por la tarde, también destacó el giro político de la Casa Blanca el ex presidente del PJ, José Luis Gioja, quien bromeó: "Está más peronista que yo".

"Tiene que haber leído la doctrina justicialista, habrá leído La razón de mi vida", señaló Gioja en diálogo con Diputados TV.