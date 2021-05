Cinco disparos impactaron ayer por la mañana en el frente del Club Atalaya, ubicado en Juan Manuel de Rosas al 2500. Socios y vecinos quedaron conmocionados por lo ocurrido en plena luz del día, poco antes del mediodía, mientras adentro había niños que participaban de una actividad. Según se indicó, dos personas en moto y sin casco se detuvieron y abrieron fuego. En la puerta de vidrio dejaron marca dos de los balazos. “Estamos shockeados. No se entiende a qué vino esto. La moto salió rápido, llegó a 27 de Febrero y dobló a la izquierda”, relató una vecina y socia en Canal 3. “No hay ningún problema. No estamos jugando un campeonato. No se echó a nadie, no hay barritas adentro del club, no hay nada, es una cosa incomprensible”, dijo otro integrante. Analizan cámaras de seguridad de la zona.