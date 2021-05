La presidenta de la comunidad guaraní El Nacional, Patricia Vega, y también las autoridades e integrantes de otras comunidades del Pueblo Guaraní se oponen a la posible continuidad del vocal Gabriel Yaguari en el consejo del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). El lunes último cortaron la ruta nacional 34 y para mañana anunciaron otro corte a la altura de Cuña Muerta, a la salida de Tartagal.

Vega explicó a Salta/12 que hubo fraude en la elección de congresales que se realizó en su comunidad, de la que es miembro también el actual vocal por el Pueblo Guaraní Gabriel Yaguari. Este representante quedó como congresal para participar de las elecciones definitivas del IPPIS, en las que se elegirá a vocales por cada pueblo originario. El Tribunal Electoral de Garantías ya decidió legitimar a Yaguari y no hacer lugar a las impugnaciones que presentaron Vega y la miembra de la comisión directiva comunal, Herminda Calleja, ambas también fueron candidatas a congresales.

La presidenta de El Nacional aseguró que el informe del veedor Angel Valdez no es verídico. El veedor afirmó que la elección a mano alzada fue una decisión comunal, y que las candidatas Vega y Calleja eran quienes querían que fuera con una urna y voto secreto. Detalló que preguntó quiénes votaban por Yaguari y que contabilizó 80 votos, mayoría respecto a Vega, y por otro lado no mencionó a Calleja. "Supuestamente en ese informe yo obtuve 7 votos, cómo puede decir eso si no se hizo la elección", aseguró Vega.

Las quejas contra Yaguari no son solo de las autoridades comunales de El Nacional, también referentes de otras comunidades se oponen a su posible reelección como vocal del IPPIS. Las mujeres que son autoridades en sus comunidades decidieron conformar el grupo "Mujeres guaraníes en lucha", y definen como su primera acción el rechazo a la continuidad de Yaguari en el IPPIS en representación de su Pueblo.

"A Yaguari ahora no lo queremos por todo lo que pasó el 3 de abril en la elección", dijo Liliana Sayago. La mujer es miembra de la comunidad guaraní Pueblo Nuevo, "estamos apoyando a las hermanas de El Nacional", añadió. Ella también dijo que lo expresado en el informe del veedor es "mentira". "Tenemos un video de la cantidad de gente que había, no eran 80, solo 15 eran de la comunidad y los demás no", afirmó. También las autoridades de las comunidades Parcela 21 y 19, apoyan a Vega y se reunieron en asamblea para decidir otro corte sobre la ruta 34 a la altura de Cuña Muerta este miércoles. "El lunes apoyaron también las comunidades La Loma y Tapiete, de Tartagal, y otra comunidad wichí de Embarcación", contó Sayago.

"La gestión de Yaguari fue mala, no hizo nada en su propia comunidad, no tenemos agua, gas, estamos poniendo de nuestro bolsillo para que nos coloquen cloacas. Nunca está, pero sí cuando hay elecciones y necesita votos. No queremos que nos siga representando alguien con tanto fraude", afirmó Vega.

También Carlos Juarez, de Misión Cherenta, se opone a la continuidad de Yaguari. Aseguró que la elección como congresal fue con "corrupción y coima".

Consultado por Salta/12, Yaguari dijo que los guaraníes no votan con urnas, manifestó que la Junta electoral dio por válida la elección en la que quedó como congresal, y respecto a si quiere seguir en el IPPIS como vocal manifestó que lo decidirá la gente en la próxima votación.

Yaguari explicó que su cargo como vocal ya vencía el 26 de enero pasado pero por la pandemia sigue hasta el próximo 8 de mayo. Especificó que hará denuncias penales contra Vega y Sayago, "ya hubo amenazas, calumnias e injurias a mi persona. Tengo familias y una hija que no quiere ir a la escuela", sostuvo. Contra las acusaciones de falta de gestión, dijo que hace dos años tramitó 30 viviendas para el pueblo guaraní que se hicieron en Aguaray, Tartagal, y una en Orán, mediante un convenio de provincia con Nación. Afirmó que la necesidad es mucha y se debe incrementar el presupuesto que la provincia otorga al IPPIS.

Las comunidades guaraníes son 98 en la provincia y la elección de vocal se hará en la ciudad de Tartagal. El 8 de mayo serán las elecciones para renovar autoridades en el IPPIS, se deben elegir a 9 representantes, uno por cada pueblo originario formalmente reconocido.