Boca Juniors aclaró que puso un avión sanitario a disposición de su arquero Esteban Andrada, aislado en Guayaquil, Ecuador, tras dar positivo en coronavirus, pero que la opción fue desechada porque "las disposiciones vigentes" le impiden volver al país.



Tras distintas quejas y versiones que circularon, una vez que el resto de la delegación boquense regresó de Ecuador, Boca explicó las razones por las que Andrada se quedó en Guayaquil. El texto completo del comunicado es el siguiente:



"Con relación a la situación del arquero Esteban Andrada, Boca Juniors informa que el jugador se sometió a un test PCR el viernes previo al partido con Lanús, cuyo resultado fue negativo y, tal como lo exigen los protocolos de Conmebol, el domingo tras el compromiso por el torneo local y previo a la partida del vuelo, toda la delegación volvió a someterse a los hisopados obligatorios".



"El plantel viajó a Guayaquil ese domingo por la tarde y, al llegar a Ecuador, se tomó conocimiento de los resultados de los test con un único positivo, Andrada, quien inmediatamente fue aislado y quedó bajo asistencia del staff médico del club".



"Ante esta situación toda la delegación vuelve a hisoparse el lunes por la tarde en Guayaquil dando solamente positivo Andrada".



"Tras confirmarse el positivo, Boca puso a disposición del jugador un avión sanitario para su inmediato regreso al país, pero las disposiciones vigentes en Argentina no permiten el ingreso de personas con Covid 19".



"En consecuencia, desde entonces, el jugador permanece aislado, sin síntomas y en buen estado de salud, en la habitación del hotel Hilton Colón acompañado del médico de Boca Daniel Ponczosznik, con asistencia y apoyo del Consulado y cumpliendo los protocolos de rigor para poder regresar cuanto antes a la Argentina".

El plantel partió desde Ecuador en vuelo charter de regreso a Buenos Aires, tras perder ante Barcelona por la Copa Libertadores, mientras que Esteban Andrada sigue en Guayaquil. El arquero boquense está aislado en una habitación del Hotel Hilton, acompañado por un integrante del cuerpo médico del club, tras haber dado dos veces positivo de Covid asintomático en los últimos tres días.



En la rueda de prensa realizada después del encuentro, el entrenador Miguel Russo se mostró preocupado anoche por la situación del arquero. "Andrada no vino a pasear a Ecuador sino a trabajar, y no es bueno que saliendo del país ahora no pueda volver a entrar en Argentina", se lamentó Russo en la conferencia de prensa.