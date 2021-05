Entre el racimo de poetas indispensables que Salta le dio a la cultura, uno de ellos nació hace exactamente un siglo. El 7 de mayo de 1921 asomó a la vida César Fermín Perdiguero, periodista, poeta, recopilador de costumbres, hombre multifacético: “Era como una canción /dulce, salteña y lunar/Con su bombo jubiloso/los cielos de Salta lo vieron pasar”, describe la primera estrofa de Se lo llevó el carnaval. Decenas de cantores y cantoras, en guitarreadas y escenarios han entonado esos versos con música de César Isella.



Las palabras que Perdiguero escribió hace ya tanto lo traen de vuelta, por las veredas de Salta, pues su legado, actual e imperecedero, será celebrado durante todo mayo, de diversas maneras con una extensa grilla a cargo de la Municipalidad. El público podrá disfrutar de serenatas, una cantata en la Casona del Molino, un acto en la Escuela que lleva su nombre y distintas conferencias, entre otras propuestas

En ese marco, hoy a partir de las 10, en la plazoleta Del Cochero, ubicada en la esquina de las calles Lavalle y Joaquín Castellanos, la ciudad le rendirá homenaje con un acto formal y una ofrenda de flores, recordándolo como una de las figuras más relevantes de la cultura, la historia y la actividad periodística popular de la provincia.

Más tarde, a las 12, el artista Rodrigo Moro, con su emprendimiento “Libreando” concretará una Suelta de Poemas, Cuentos Cortos y Canciones de César Fermín Perdiguero recorriendo plaza 9 de Julio y la plazoleta IV Siglos y, a partir de las 20 en el Paseo de los Poetas se llevará a cabo una Serenata dedicada al peculiar artista.

El creador de Cochereando en el recuerdo o Cosas de la Salta de antes fue un apasionado del periodismo gráfico y radial y, sobre todo, un enamorado de la tierra que habitó y eligió. Había nacido en Buenos Aires por lo que él mismo definía como un “accidente ginecológico, no geográfico”, por una disputa entre sus padres, pero antes de cumplir su primer año ya residía en Salta. En su primera juventud conoció a Eduardo Falú, luego al Cuchi Leguizamón y a Manuel Castilla, a César Isella y a Juan José Botelli. Con ellos y otros artistas sumó más de treinta canciones al acervo popular. Por eso "La gente lo tiene presente", afirmó su hijo Sergio, quien dialogó con Salta/12 sobre la vigencia de su padre en la memoria popular.

-¿Qué significado tiene para usted este centenario?

-Si Perdiguero hoy estuviera cumpliendo 100 años sería fantástico, porque fue un hombre al que le faltó un poquito más de vida se fue muy temprano, tenía 63 años cuando murió, así que podría haber tenido más años de espléndido y gran trabajo intelectual, como el que realizaba.

Para mí es un orgullo muy grande saber que él está en la memoria del pueblo. La gente de su pueblo lo recuerda, y lo recuerda bien,porque fue un hombre que se brindó mucho hacia la ciudad, hacia su pueblo en todas las tareas que realizó que fueron abundantes y de todo tipo. La verdad es que fue un hombre orquesta. La memoria de él está viva en los salteños.

-¿Considera que esa vigencia está asociada, en parte, a su rol como letrista, a su dúo con Eduardo Falú y otros grandes?

-Posiblemente. En su primera juventud, a los 17 años, él estudiaba en la Escuela Normal de Maestros de Salta y ahí lo conoce a Eduardo Falú. Empiezan a hacer cosas juntos, tenían un dúo. Fueron a Buenos Aires, trabajaron en Radio El Mundo, ahí hicieron las primeras producciones junto a Falú, él la poesía y Eduardo la música. Generan obras del cancionero popular argentino muy importantes como Tabacalera, India madre, Huayquitina, Coquita y alcohol o La niña.

Eduardo Falú y César Perdiguero.

-Además la Canción de cuna y cosecha pertenece a esa dupla…

-Sí, me ha dedicado esa canción. La hizo cuando yo iba a nacer. Creo que Triste, para Rosa de Unduavi, es una de las últimas cosas que hizo con Eduardo Falú. Después se despegó de él porque se volvió a Salta. La verdad es que mi padre nunca se quiso ir. No había otra cosa que el amará más que Salta. Hacía trabajos en otras provincias pero para ir y volver, no para instalarse. Nunca se quiso ir de aquí.

Después de separarse de Falú, retornó a la provincia y se dedicó al periodismo: empezó siendo redactor, después incursionó en la radio, luego fue director de la radio y director de un diario. También fue director de turismo y cultura de la provincia, fue secretario de gobierno, diputado provincial. Todo empezó con Perón. En el 55, cuando cae Perón, mi padre era director de turismo y cultura de Salta.

-¿Cree que también por ese motivo la canción Tabacalera fue posteriormente prohibida por la dictadura?

-Fue la única canción de mi padre que prohibieron. No era una canción de protesta. La escribió en el año 48 o 45, no era una canción del cancionero popular de los 70.

Esa canción tiene una historia antigua, en realidad la protesta era por la forma en la que se trabajaba en el tabaco, que lo manejaba en Salta la burguesía o la gente acomodada, que explotaba al peón.

-Su padre realizaba múltiples actividades, ¿cuál era la que él más disfrutaba?

-La que el más disfrutaba era la locución, era un gran presentador de festivales. Fue locutor, animador, inventó la Serenata a Cafayate junto con Arnaldo Etchart. Y ese festival ya tiene 45 años. De hecho, el predio tiene su nombre. También fue libretista, locutor y formó parte de la comisión directiva de Cosquín.

-En el prólogo de Cosas de la Salta de antes, Manuel Castilla aseguró que Perdiguero fue alguien de alta autenticidad ¿ por qué cree que era así?

-Mi tata fue un inquieto investigador y un creador de las cosas de Salta que en algún lugar estaban olvidadas. Fue un gran investigador de las vivencias de los salteños y un creador fundamental de ideas. Siempre inventaba algo para hacer en la ciudad, como el día del kilo, donde se junta un kilo de alimento para los asilos de ancianos, que se hace todos los años.

También inventó la noche del peregrino, una emisión que era el 14 de septiembre desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana por la festividad de la Virgen y el Señor del Milagro. La radio en esa época acompañaba a la gente. Porque en cada casa había un radio transmisor Y entonces se escuchaba radio, cosa no sucede hoy.

-Fue un gran hombre de radio…

-Claro. También tuvo una audición de radio, que duró casi 20 años, donde hablaba de las cosas insólitas de la ciudad: aparecidos, duendes, el hombre de la bolsa. Tenía unos personajes muy interesantes que hacía desfilar y pasear por Salta, en Cochereando en el recuerdo. De esas dos décadas logramos rescatar 100 audiciones.

Primero era en vivo, pero después comenzó a grabar cuando aparecieron las cintas de grabadores inmensos y esas cintas se reutilizaban así que hubo mucho material que se perdió, porque nadie pensó, ni él mismo, que eso iba a tener un valor importante en la historia de Salta.

-¿Atesora algún consejo dentro del vínculo familiar?

-Padre no era un hombre de dar consejos. Él siempre decía que había que ser buena gente y portarse bien en la vida, nada más, pero no era un hombre de dar consejos; al contrario: nos malcriaba bastante, nos daba todas las libertades que un padre puede dar y en eso yo estoy muy satisfecho y contento. Tengo grandes recuerdos, tuve la oportunidad de acompañarlo durante muchos años, porque fui su compañero y su chofer, lo buscaba y los llevaba para todas partes, sobre todo en las noches de bohemia con amigos, que eran muy largas. Realmente yo me asombraba de escuchar a semejantes poetas como Castilla, Espinoza Botelli.

Con Los Fronterizos.

Con Castilla y Los Fronterizos hicieron un programa en el año 58 que se llamaba El canto cuenta su historia. Duró dos años con Los Fronterizos en Radio El mundo y otros dos años con Los Cantores del Alba en Radio Splendid. Julio Mahárbiz le compró el nombre para hacer una película que se llamó así.

-¿Quién fue César Perdiguero?

-Fue un gran abridor de puertas para todo entusiasta de la música, del folklore, la poesía y de todo tipo de actividades, porque él estaba siempre en relación directa con el pueblo y con los creadores. Esa fue su tarea fundamental. Era un creador popular. En cada pueblo de Salta hay una calle que lleva el nombre de mi padre: Cafayate, Campo Quijano, San Lorenzo. También en Cosquín. Es algo hermoso.