Jorge Broun está en duda para jugar mañana ante Platense, en Vicente López. El arquero de Central sufrió un traumatismo en la rodilla derecha y si bien no se constató lesión, el médico del club aclaró que “se debe seguir su evolución clínica”. Marco Ruben regresará al equipo para un partido decisivo, donde el canaya se juega la última chance de acceder a cuartos de final de Liga Profesional.

Broun terminó el partido ante Huachipato, en Chile, con dolor en la rodilla derecha. Ayer se le realizaron estudios por imágenes que descartaron lesión alguna, pero el parte médico que entregó el club fue cauto: “Las pruebas médicas realizadas hoy (por ayer) indican un traumatismo de rodilla derecha. Su evolución clínica determinará su disponibilidad”. Es decir que Cristian González deberá esperar hasta mañana para definir el equipo que visitará a Platense, en la última fecha del campeonato.

El entrenador de Central, además, evaluará hoy la vuelta de Ruben por Luca Martínez Dupuy. El goleador no jugó por Sudamericana en Chile para ser preservado, dado que venía de acusar algunas dolencias musculares. No se lo arriesgó pero para mañana a las 14.30 estará a disposición, si así lo dispone el entrenador. Emiliano Vecchio, en cambio, seguirá de baja por dar positivo de coronavirus. Se esperan los resultados del hisopado a Fernando Torrent para saber si hoy viaja a Buenos Aires. El defensor fue aislado por ser compañero de concentración de Vecchio, pero no presentó síntomas y dio negativo en todos los hisopados.

Central debe ganar mañana ante Platense y luego debe esperar que no gane River ante Aldosivi o que San Lorenzo pierda con Racing. Si el millonario ganase y San Lorenzo empatase, los canayas quedarán sin chances, más allá de la suerte que tenga el equipo del Kily González ante el Calamar. San Lorenzo está clasificando tercero con 21 puntos, River cuarto con 18 y diferencia de gol de +11, y atrás vienen Central con 18 puntos y +1 y Racing con diferencia de gol 0. Las combinaciones son muchas pero solo si Central ganase llegará el momento de especular con los resultados ajenos. Todos los partidos se jugarán a la misma hora. Colón y Estudiantes ya se quedaron con las dos primeros puestos del grupo.