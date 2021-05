Mañana el gobierno nacional enviará al Congreso el proyecto de ley que tiene como objetivo unificar criterios epidemiológicos para definir futuras restricciones. Antes de partir a su gira por Europa, el presidente Alberto Fernández se reunió en Olivos con Santiago Cafiero y dio su visto bueno al borrador que el jefe de Gabinete viene trabajando junto a la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra y la ministra de Salud Carla Vizzotti, hace una semana. El proyecto fija una serie de parámetros sanitarios, similares a los que se encuentran presentes en el último DNU presidencial, para que cada jurisdicción pueda adoptar medidas de cuidado. La oposición espera con cautela a conocer el texto del proyecto, aunque varios legisladores se mostraron receptivos a la posibilidad de sancionar un marco general que definiese la política sanitaria a partir de una serie de indicadores.

"El proyecto para que los gobernadores y el jefe de Estado tengan facultades para tomar medidas de cuidado y de restricciones, va a entrar al Congreso el lunes. Lo estamos terminando y lo va a ver Alberto Fernández antes de viajar", adelantó a la mañana Santiago Cafiero en declaraciones radiales. Unas horas después, el presidente recibió a Cafiero en la Quinta de Olivos para repasar la última versión proyecto de ley y dio su aprobación. Si bien el gobierno mantiene una fuerte reserva respecto a la letra del proyecto, fuentes de Jefatura de Gabinete adelantaron ya que el mismo estará basado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 287, que extendió las restricciones sanitarias hasta el 21 de mayo, "pero con mayor sustentación sanitaria". Esto quiere decir que se tendrán en cuenta los mismos indicadores sanitarios señalados en el último DNU -el aumento de contagios durante los últimos 14 días, la incidencia de los casos sobre la población y la ocupación de camas de terapia intensiva- pero se sumará una justificación detallada de las variables utilizadas. A su vez, la iniciativa incluirá una serie de sanciones a aplicar para aquellas jurisdicciones que no cumplan ni hagan cumplir las restricciones marcadas.

Mientras tanto, los bloques de la oposición aguardan con cautela a conocer el contenido del proyecto. Según indicaron varias fuentes parlamentarias, el gobierno no se acercó a los interbloques con la propuesta como sí lo hizo con el proyecto de postergación de las elecciones. Muchos, sin embargo, no miran con malos ojos la iniciativa. "No me parece mal que se pueda debatir un proyecto que contemple algunos acuerdos generales en la toma de decisiones de política sanitaria en base a algunos indicadores en algunas zonas específicas. Tiene que ver con unificar y legitimar medidas sanitarias que, de lo contrario, suscitan debates como los que ya hemos visto", indicó a Página 12 el titular del Interbloque Federal en Diputados, Eduardo "Bali" Bucca, quien ya había propuesto al gobierno que sancionase una ley similar el año pasado. "Un pacto previo con las provincias sería un camino virtuoso. Debería acordar primero con los gobernadores. En el caso de que sea razonable, yo lo votaría a dos manos", sumó, a su vez, el jefe del bloque de Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez.

Paralelamente, el gobierno, a través del ministro de Interior Wado De Pedro inició conversaciones con los gobernadores en búsqueda de apoyo y la recepción fue mayoritariamente positiva.