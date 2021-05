“Trabajador incansable, nadie podía seguirle el ritmo”, de lo que más se escuchó sobre las virtudes de Miguel Lifschitz que fue despedido ayer por una multitud en la puerta de la Biblioteca Argentina. El lugar se eligió ante la imposibilidad de organizar otra despedida por los protocolos que impone la pandemia. Aunque barajada como una posibilidad desde hace varios días, la muerte por Covid del ex gobernador de Santa Fe mostró ayer en la calle el alto impacto que tuvo: Sus familiares más cercanos fueron rodeados por dirigentes y militantes del Partido Socialista que esperaron compungidos en la mañana fría y plomiza, el paso del cuerpo del dirigente frente a la biblioteca que fue totalmente transformada y modernizada durante su gestión al frente del Ejecutivo provincial. En la despedida del presidente de la Cámara de Diputados provincial, frente a la Biblioteca Argentina, estaban presentes el intendente Pablo Javkin, el ex gobernador Antonio Bonfatti, la ex intendenta Mónica Fein, la pareja del ex mandatario, Clara García, entre otros dirigentes socialista

Algunos minutos después de las 10 de la mañana de este lunes, el cortejo fúnebre con el cuerpo de Miguel Lifschitz se detuvo frente a la Biblioteca Argentina, en Pasaje Álvarez 1550, para que familiares, amigos y militantes despidan al ex gobernador de Santa Fe.

Luego de recibir varios aplausos y rosas rojas, el vehículo (no un coche fúnebre convencional sino un utilitario, debido a la coyuntura epidemiológica) partió hacia el cementerio de Funes, donde fue inhumado en una ceremonia íntima. "Tristeza infinita, gran pérdida para la democracia", comentó Juan Carlos Zabalza, histórico dirigente socialista.

El intendente Javkin, desde la Biblioteca Argentina se mostró impactado por el fallecimiento del socialista. Sin embargo, apeló a una anécdota para describir al ex intendente y gobernador. "Era un incansable, siempre de acá para allá, y mirando a futuro. La última vez que nos vimos, recuerdo que nos hacíamos la broma de decirnos '¿Estás juntando anticuerpos para la campaña?', porque él no paraba nunca", dijo. Por ejemplo, en enero estaba recorriendo el norte de la provincia, en Villa Ana, y la verdad es que hay poca gente con esa vocación. Ese detalle da cuenta de la personalidad y el entusiasmo que tenía Miguel", reconoció el intendente.

Javkin destacó en el ex gobernador su capacidad de gestión y trabajo. "Siempre con ese empuje, con ideas. Es un golpe durísimo porque es injusto además, una persona muy joven. La movilización de todos los sectores demuestra que ganó el cariño de los que no piensan como uno, lo más difícil en política".

"Siempre decía Miguel que los tres, Hermes (Binner), Antonio (Bonfatti) y él habían manejado su auto a su modo, pero todos hacia el mismo destino: Santa Fe", aseguró a la presenta el secretario de Salud Pública municipal Leonardo Caruana. Y ya como médico, destacó “la grave consecuencia que depara el covid 19, aún en una persona sin comorbilidades como lo era Lifschitz”. Mencionó la infección respiratoria, las fallas multiorgánicas y complicaciones que "no hacen más que tomar conciencia y redoblar el cuidado".

"Lo de Hermes era una muerte que se venía duelando, la de Miguel no: El era el futuro para los jóvenes de este partido. Creíamos que saldría y a los pocos días estaría trabajando, como siempre hacía. Tenemos que preguntarnos todos si vale la pena anteponer el trabajo a la salud", dijo una militante socialista profundamente conmovida.

El ex gobernador Antonio Bonfatti lo evocó desde tiempos de estudiantes universitarios y militantes del Movimiento Nacional Reformista, la experiencia inicial de gestión pública en la Municipalidad en los '90. "Con Miguel y Hermes participamos de la construcción de un frente con tres partidos al principio y que hoy integran ocho. Surgirán nuevos liderazgos, porque creemos en lo colectivo, y para seguir el legado de Miguel", concluyó.

La dirigente socialista Alicia Ciciliani sostuvo: "Nos quedamos huérfanos, perdimos un ejemplo de político. Miguel era un ejemplo y lo perdimos. Para el Partido Socialista es un día de terrible duelo, pero también para esta ciudad y esta provincia. Y vemos la repercusión que tiene a nivel nacional y tomamos dimensión del respeto y el cariño que la figura de Miguel suscitaba". Ciciliani, quien acompañó un tiempo al ex gobernador como ministra de Producción, pensó en el mensaje que dejó en la juventud. "Para los jóvenes de la política, vale la pena tener la vida dedicada como él, ponerle el cuerpo, ser honesto, y al final la vida paga y la sociedad reconoce. Nuestro compromiso es honrarlo como se merece".

Otro de quienes militaron cerca de Lifschitz es Horacio Ghirardi, ex concejal y actual subsecretario parlamentario en Diputados. "Miguel deja un legado de ejemplaridad como político íntegro que fue, por su honestidad y por su formación, que estudiaba todos los temas. Era una topadora, una capacidad de trabajo imparable, de la mañana a la noche", dijo.

Por otra parte, el socialista valoró que el dirigente fallecido este domingo "deja también la transformación del Estado, un plan estratégico que es ejemplo para ciudades del país y del mundo. En la provincia deja su marca como ingeniero en obras de infraestructura, rutas, acueductos, siguió la transformación de salud pública que hoy valoramos en pandemia".