Ayer los trabajadores de Garbarino denunciaron que la empresa de venta de electrodomésticos y tecnología no abonó los sueldos de los últimos meses y decidió bajar las persianas de las cuatro sucursales rosarinas sin previo aviso. El secretario gremial de Empleados de Comercio Juan Gómez aclaró que el conflicto "es a nivel nacional" y que hace años que presenta problemas a la hora de pagar los sueldos. Todas las irregularidades ya fueron notificadas al Ministerio de Trabajo de Nación y este martes harán lo propio con la cartera local. En diálogo con RosarioPlus.com contó que por la mañana el gremio acompañará "a los trabajadores al ingreso y denunciaremos el cierre al Ministerio local". En una misiva dirigida a Juan Manuel Pusineri, Gómez ratifica "la preocupante situación que están padeciendo los trabajadores que se desempeñan GARBARINO SACIEI" y los incumplimientos en los pagos. Por otra parte, alerta a la cartera laboral por "el intento de lock out patronal en aprovechamiento de las circunstancias de Covid-19". Según denuncian, las sucursales se encuentran cerradas con la leyenda "local cerrado por medidas de higiene". Por último, piden que sean verificadas las condiciones de cierres y "se verifique la eventual hipótesis de lock out patronal por parte de la firma denunciada y sus directivos". En este sentido, sugieren una "intervención directa para arribar a una solución en favor de todos y cada uno de los trabajadores". En Rosario alrededor de 65 familias dependen de este ingreso para poder seguir subsistiendo. Gómez comentó que "algunos jefes llamaron avisando que mañana se abrirán nuevamente las puertas, pero no hay nada oficial al respecto". Por lo pronto, este martes se harán presentes en el horario de apertura "esperando que cumplan".