"No tenemos la misma situación del AMBA", dijo ayer el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa, en diálogo con medios de comunicación. Allí sostuvo que Salta está en condiciones de seguir con una "presencialidad cuidada" dada la situación epidemiológica de la provincia.

Sin embargo por las bajas temperaturas obligaron autorizaron a los alumnos con problemas de salud o que no puedan enfrentar el frío están autorizados a no concurrir a las clases.

El titular de la cartera de Educación sostuvo que es "fundamental" seguir con una presencialidad cuidada después de un 2020 en el que las escuelas estuvieron cerradas. Lo que trajo como consecuencia que varios niños y niñas no puedan tener continuidad con sus trayectorias escolares, debido a la falta de insumos, como dispositivos tecnológicos o conectividad a internet.

Cánepa resaltó que si bien el retorno a la presencialidad no es total por el sistema de burbujas aplicado, dijo que hasta ahora "es un enorme paso adelante" porque los alumnos volvieron a mantener contacto con la escuela. Aseguró que desde el Ministerio continuarán con esta presencialidad cuidada porque "los protocolos se cumplen en las escuelas", además de destacar que son lugares seguros.

Pero al cumplimiento de los protocolos, se sumaron las bajas temperaturas. Ante las inclemencias climáticas, los menores y docentes se ven obligados a asistir abrigados en exceso para poder cumplir con las ventilaciones establecidas en las medidas de bio seguridad. El Ministro trasladó esta responsabilidad a los directivos ya que dijo que "cada escuela tiene que ver cómo mitiga esta situación".

Sin embargo, dijo que si se dan situaciones en las que los menores "tengan dificultades para enfrentar el frío" o sean parte de los grupos de riesgos, pueden no asistir a las clases presenciales. Desde Educación afirmaron a Salta/12 que para que las familias puedan hacer uso de esta habilitación deben presentar la historia clínica del menor, además de ser las personas encargadas de retirar las cartillas o actividades de la escuela.

"Hay que seguir con la presencialdiad cuidada" porque "la situación epidemiológica hoy lo permite", afirmó la principal autoridad educativa de la provincia. Al tiempo que dijo que "nosotros no tememos la misma situación del AMBA", por lo tanto, se seguirá el trabajo articulado con el Comité Operativo de Emergencia (COE) y el área epidemiológica de salud de cada localidad.

Aseguró que evaluarán las situaciones específicas que se produzcan y si existe un caso puntual que amerite restricción, se hará. Pero "la generalidad de la situación del sistema educativo es de tranquilidad y normalidad en el sentido que la situación epidemiológica está controlada", expresó. En ese sentido, destacó la vacunación docente que ya cuenta con más de 20 mil profesionales de una matricula de 34 mil.

Mientras Cánepa hablaba con los medios de comunicación, en la localidad de La Viña un grupo de docentes autoconvocados realizaba una marcha y un banderazo ante el fallecimiento de su director Marcelo Santillán. La manifestación fue "a favor de la vida" porque "queremos trabajar, pero queremos estar vivos para hacerlo", contó ante Salta/12 el docente Luis Irusta.

Pidieron que se suspendan temporariamente las clases presenciales en esa localidad "ante la indiferencia de las autoridades provinciales". Para el grupo docente, la muerte de su colega podría haber sido evitada ya que aseguran que en los establecimientos educativos sí se pueden producir contagios. Contó que en el edificio donde trabajaba Santillán fueron tres los maestros que contrajeron Covid y dos de ellos, tuvieron que ser internados.

"Nosotros sabemos que las escuelas contagian porque trabajamos ahí", expresó Irusta. Contó que en la jornada de ayer se presentó el director general de Educación Secundaria, Gabriel Tejerina, pero "solo para supervisar si estábamos trabajando y no para saber si la muerte de nuestro compañero nos afectó", lamentó el profesor.

El docente manifestó que el fallecimiento de Santillán no fue una tragedia sino "una irresponsabilidad que se podría haber previsto y tratado con anterioridad", reiteró. Ante ello, llamaron a una marcha de antorchas para el jueves 13 a las 20 en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta.

También indicó que si se los considera trabajadores esenciales "por qué no se nos vacunaron antes". Dijo que Santillán había sido vacunado pero el plan de vacunación "va a destiempo". "La realidad de nuestro colegio de La Viña es la realidad de todos los colegios", manifestó el docente, al contar que se encuentra trabajando en varios cursos y por lo tanto, se encuentra en varias burbujas.

Sin insumos de higiene

En tanto, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa), Victoria Cervera contó que recibieron varios reclamos de docentes que aseguran que no les renovaron los fondos para la compra de nuevos insumos Covid, como alcohol en gel o lavandina. En consecuencia, presentaron una nota ante el Ministerio de Educación la semana pasada "para que se agilicen los trámites".

Relató que esta situación se repitió en varias escuelas técnicas de Metán, quienes a fines de marzo solicitaron la renovación de los fondos. "No pedimos que se suspendan las clases, pero este trámite no debe ser de esta manera, sino que tiene que ser más fluido", cuestionó la representante gremial.

El camino burocrático es el siguiente: la nota de los directivos de la escuela se eleva a la Supervición y de ahí a la Dirección de Nivel; de esa área al propio Ministerio de Educación y este último, es quien reclama el dinero a la cartera de Economía. Para Cervera, ese camino resulta "una locura" en el contexto de pandemia. "Pasó un mes de la nota (de los colegios de Metán) y aún no liberan los fondos", reclamó.

Además, reiteró que aún no hay suficientes ordenanzas en las escuelas. "Estas cuestiones que tienen que estar aceitadas no lo están", expresó, aduciendo que hubo una tardanza en la toma de decisiones por parte del Ministerio de Educación provincial. "Es una gran error que está teniendo este gobierno, el de no definir y dar soluciones de manera oportuna", indicó, en referencia a que aún no se entregan los manuales y los protocolos dejan un amplio margen de decisión y responsabilidad sobre los directivos.

La Copa de Leche con tropiezos

Ayer retornó a la capital salteña el servicio de la Copa de Leche, destinado a 144 escuelas primarias. Sin embargo, varias de ellas denunciaron que no pudieron cumplir con el desayuno de leche chocolatada porque los lácteos no llegaron. Desde el Programa confirmaron a Salta/12 que esto ocurrió efectivamente, pero se debió a un "error de comunicación" entre los miembros de la comunidad educativa.

Natalia Arias, integrante del Programa dijo que recién el miércoles pasado se confirmó que Prolacsa (Productos Lácteos San Antonio) sería la empresa responsable de la entrega de los lácteos. Y ante la urgencia de poner en funcionamiento el programa, durante la entrega de los insumos secos, yerba y azúcara, aseguraron que les comunicaron vía mail a las instituciones educativas que la leche llegaría a más tardar el próximo miércoles.

Por esta razón, debían cambiar el menú de leche chocolatada del lunes por el mate cocido del jueves. La responsable del Programa, Soledad Ceballos, había anunciado a Salta/12 que hasta fines de agosto se mantendrá el siguiente menú: lunes, miércoles y viernes, habrá leche chocolatada; y martes y jueves, mate cocido con pan de 40 gramos.

El programa se restituyó después de las fuertes críticas que recibió el gobierno por no sostener el servicio que se suspendió a fines del 2019, con la eliminación de las cooperadoras asistenciales, en ese entonces el gobierno provincial se comprometió a mantenerlo, pero no lo hizo hasta ayer.