En la decimoprimera sesión del Concejo Deliberante de Salta se pidió por la vacunación covid-19 para los trabajadores de los cementerios municipales San Antonio de Padua y De la Santa Cruz. Además, los concejales solicitaron que se los declare esenciales ante lo que sostienen es una falta de acompañamiento del Ejecutivo Municipal.

El proyecto de declaración redactado por la concejala María Emilia Orozco (Ahora Patria) instó al municipio a que gestione la aplicación de la vacuna para el sector, después del pedido de informe que solicitaron al propio Ejecutivo Municipal y donde supervisaron las condiciones en las que se encuentran trabajando.

"Tuve la oportunidad de hablar con los hijos de los empleados y me transmitieron las condiciones en la que lo hacen", agregó Orozco, quien lamentó que hasta la fecha el Comité Operativo de Emergencia local (COE) no los haya declarado trabajadores esenciales. Por eso dijo que el pedido de la vacunación es porque "no se están tomando las medidas de seguridad" correspondientes, aduciendo que la aplicación de las inoculaciones al menos podrían actuar de forma preventiva.

Para la edil Paula Benavidez (Salta Independiente) la aplicación no sólo debería ser para los trabajadores municipales, sino para todas las personas que se dedican al servicio fúnebre. Aseguró que "son los que están en mayor contacto" con las personas que contrajeron la enfermedad, por lo que el COE "debe tener presente al sector" y hacer que "se los declare esenciales".

En tanto, el concejal Jorge Altamirano (Salta Nos Une) sostuvo que los empleados ya se manifestaron por distintos canales ante el Ejecutivo, pero no obtuvieron una respuesta favorable. Ante eso, instó a que se revierta la situación y se "apele a la sensibilidad de las autoridades del COE" para el reconocimiento de los trabajadores.

Ante los requerimientos que sus pares estaban realizando al COE, y por lo tanto, a las autoridades del gobierno provincial, el edil Raúl Córdoba (Salta Tiene Futuro) pidió paciencia y aseguró que "en algún momento le va a tocar (la vacunación) a la parte de la población que lo está solicitando". "Tenemos que dejar que el Estado trabaje de la mejor manera posible", indicó.

Además recordó que el plan de vacunación salteño ya se encuentra aplicando la segunda dosis a los docentes. "Vamos a acompañar este proyecto" pero "amerita un mensaje de tranquilidad" y aseguró que el sistema de vacunación en Salta sí avanzó.

Homenaje a las colectividades

Los ediles dieron el visto bueno para que el 4 de septiembre, Día del Inmigrante, se instaure el Homenaje a las colectividades presentes en la ciudad de Salta. La autora del proyecto, Paula Benavidez, aseguró que este reconomiento permitiría sostener "el vínculo real y efectivo" no sólo con los consulados presentes en la ciudad, sino también con las comunidades de migrantes.

El proyecto que fue aprobado por unanimidad, busca destacar el aporte realizado por las colectividades en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. El concejal Andrés Gauffin (Juntos por el Cambio) sostuvo que esta iniciativa invita a no perder las "riquezas culturales" que dejaron las corrientes migratorias y que aún persisten en la comunidad salteña.

El proyecto en su momento pedía que se considere "Fiesta de las Colectividades", pero la palabra "fiesta" fue modificada por "homenaje" ante la consideración de la edil Frida Fonseca (Salta Tiene Futuro). Para la concejala es necesario "desalentar todo tipo de fiesta" en este contexto de pandemia. Aún así, resaltó que la iniciativa señala que de realizarse actividades ese día, las mismas estarán consignadas bajo los protocolos dispuestos por el COE local.

Transporte y discapacidad

En la sesión también se aprobó que la iniciativa del concejal Raúl Córdoba, que mediante un proyecto de resolución, instó a la empresa de transporte de SAETA que identifique en la aplicación web las unidades que están destinadas a las personas con discapacidad.

La empresa tiene 80 unidades acondicionadas para tal fin que están distribuidas entre las 8 empresas prestadoras del servicio en toda la ciudad y el Área Metropolitana.

Córdoba explicó que se pretende que en la aplicación online se pueda identificar claramente, mediante otro color posiblemente, cuál es el recorrido de estas unidades específicas. Es para que "las personas que tienen que hacer uso puedan diferenciar con un color dónde están y en qué momento se puede acercar a la parada", expresó.

También se aprobó modificar el artículo 2º de la Ordenanza 15.040, que refiere al estacionamiento para personas con discapacidad. Allí se indica que los boxes de estacionamiento medido en la vía pública puedan ser usados por las personas con discapacidad por un máximo de dos horas. En el proyecto se deja constancia que para hacer uso de ello, se debe solicitar a la Secretaria de Movilidad Ciudadana del municipio.