En una reunión con periodistas realizada en el Ministerio de Salud, Carla Vizzotti brindó precisiones acerca del avance del plan de vacunación frente a la llegada de 5 millones de dosis antes de que culmine mayo. Además, detalló los aspectos logísticos vinculados al proceso de inmunización, con énfasis en la brecha entre las dosis que llegan y las que se aplican. Describió además cuál es la situación epidemiológica en relación a una “meseta alta de casos”, con una curva muy difícil de sostener si el objetivo es evitar que colapse el sistema sanitario.



“En la actualidad, estamos negociando con absolutamente todos los laboratorios y pensamos en las vacunas que deberían llegar ahora y también con una mirada prospectiva hacia el futuro. Sin embargo, sabemos que el 31 de diciembre no desaparecerá la pandemia, el mundo está en medio de una situación que permanecerá”, expresó la ministra. Luego continuó: “La emergencia de nuevas variantes no nos permite afirmar cuándo terminará esta situación de excepción global, no estamos en condiciones, nadie lo está. Hoy tenemos acceso a las vacunas pero solas no son suficientes. De hecho, estamos en un piso muy alto y se acerca el invierno. Necesitamos redoblar los cuidados y avanzar con la vacunación”, sostuvo.

En relación a la brecha entre las dosis que llegan y las que se inoculan, aspecto vinculado al ritmo de aplicación que la inmunización a escala alcanza, Vizzotti apuntó: “La semana que más dosis aplicamos llegamos a las 1.200.000. Hasta ahora no ha habido un cuello de botella en la aplicación. Las provincias se han preparado de una manera excelente. Estamos en condiciones de acelerar más todavía”, afirmó. El 75% de las personas mayores de 60 años recibieron una dosis, por ello, frente a una situación que se revela favorable planteó: “Estamos en la etapa de estimular a las provincias para que ese 25% restante pueda ser captado. Hay mucha gente que quizás no pudo anotarse, o bien, que tiene alguna duda al respecto de la vacunación. Estamos trabajando para vacunar lo más rápido posible antes de que llegue el invierno”.

