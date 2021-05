Los choferes de colectivos iniciaron un corte de crédito laboral por tiempo indeterminado a partir de la cero de hoy a causa del sueldo adeudado por parte de las empresas. La medida de fuerza afecta a los servicios de transporte urbano, interurbano y de media distancia de hasta 200 kilómetros de recorrido.

La Unión Tranviarios Automotor Rosario debatió ayer en asamblea los pasos a seguir a causa de que siendo el día 14 no habían percibido la totalidad del salario correspondiente a abril. Por unanimidad decidieron la medida de fuerza "hasta que paguen todo lo que deben", sostuvo el secretario general del sindicato, Sergio Copello.

"Nos adeudan el 50 por ciento de los salarios, una cuota de la paritaria del año 2020 y una cifra no remunerativa", explicó Copello en la conferencia de prensa posterior a la asamblea.

Ante la inminencia de las medidas, la Municipalidad de Rosario hizo ayer un adelanto del Fondo Compensador del Transporte para aliviar la situación. "Sí, los compañeros han cobrado 10 mil pesos que ayudará en esta delicada situación", confirmó el gremialista.

La falta de pago, según trascendió, se debió a la demora de Nación en el giro de fondos de las partidas asignadas por subsidios a las empresas de transporte de pasajeros. El retraso estaría relacionado a cuestiones burocráticas tras la muerte del ministro de Transporte Mario Meoni el mes pasado en un siniestro vial.

"Dicen que la resolución (para girar fondos) ya está firmada pero en la práctica eso implica cuatro días. Nosotros ya sabemos lo que pasamos el año pasado y ojalá no volvamos a lo mismo", explicó Copello, quien habló de las empresas: "Los empresarios dicen que no tienen plata para pagar; meses anteriores pagaban un retroactivo de paritarias que al día 10 ya lo habían cancelado y ahora no lo pueden pagar".