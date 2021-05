El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al caso del futbolista Matías Almeyda, quien había asegurado que no pudo ingresar a la localidad de Azul vacunas que pensaba comprar de su bolsillo, luego de que su padre muriera por coronavirus, porque “un político amigo” le dijo que el Gobierno nacional no lo autorizaba, confesión que fue utilizada luego por periodistas e intendentes opositores para atacar a la gestión del Frente de Todos.

"Hablé con Almeyda y me pasó el contacto de la persona que dijo que tenía la posibilidad de acercar las vacunas. Lo que quiere es colaborar", contó Axel Kicillof, quien señaló que le parece "un gesto muy valorable" por parte del ex futbolista.

"Me dijo que no quería ser utilizado políticamente, sino dar un mano", apuntó el gobernador en Radio 10 sobre la fake news que se produjo desde el arco opositor alrededor de palabras del futbolista.

Almeyda había relatado el golpe que significó para él la muerte de su padre el 2 de marzo pasado y, en paralelo, la internación de su madre, vividas a miles de kilómetros de distancia. En ese marco, le surgió la idea de comprar 30.000 vacunas en Estados Unidos y donarlas a su pueblo de nacimiento.

“Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina porque quería vacunar a toda la ciudad de Azul, quería pagar todas las vacunas, no me importaba lo que iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía no me importaba porque la pérdida de mi padre y muchos conocidos me dio mucha tristeza. Tenía todos los contactos para llevar las vacunas pero lamentablemente no se pudo”, aseguró entonces el futbolista.

“Tenía los vínculos pero cuando hablé con este político me dijo que no se podía porque es un tema que lo manejan los estados. No se puede a nivel privado hacer estas cosas. Es una lástima porque hay mucha gente que estaría dispuesta a invertir dinero para ayudar a la población. El sistema está hecho así, lo maneja el Gobierno. El día que se abra un poco todo esto, va a haber mucha gente que querrá colaborar, pero también va a haber mucho negocio. Es difícil y entendible. Una lástima”, había expresado Almeyda.

Sin embargo, tal como señaló Página/12, el futbolista no pudo comprar las vacunas no porque se lo hayan impedido las autoridades nacionales, como le dijo su “político amigo” (el jefe de Gabinete Santiago Cafiero dejó claro que la ley 23.573, que regula la distribución de vacunas, permite también a los particulares como Almeyda la compra de vacunas), sino porque el gobierno de Estados Unidos prohibe la exportación de vacunas.

Vacunación en la provincia de Buenos Aires

En la entrevista de este domingo, Axel Kicillof también hizo un balance del operativo de inmunización contra el covid-19 y dijo que los 3,2 millones de vacunas aplicadas contra el coronavirus en el distrito "muestran un Estado que se toma las cosas en serio", a la vez que resaltó que "no ha habido un solo día" que se haya que tenido que "parar la vacunación" en suelo bonaerense.



En ese marco, recordó que el primer hito en el operativo fue haber llegado a inocular a todos los trabajadores de la salud, los mayores de 70 años, el 30% de los trabajadores de seguridad y el 50% de los trabajadores de la educación, todos ellos a pesar de "la intensidad de un sector de la oposición tan destructivo y salvaje, que logró al principio que se desconfiara de la vacuna".

Luego de instalar dudas sobra la efectividad de las fórmulas conseguidas para Argentina, la campaña opositora "varió al 'no hay vacunas', y los mismos que habían generado temor por la vacuna, generaron la ansiedad" por la demora en la llegada de las mismas, sostuvo el mandatario.

Actualmente, celebró el gobernador, la provincia se concentra en un segundo hito: vacunar a "todos los mayores de 60 y los mayores de 40 con enfermedades" preexistentes.

El operativo de inmunización, que tuvo "días con 100.000 vacunados" en el distrito, "está marchando de una manera realmente bien desplegada", destacó Kicillof, al tiempo que recordó que dentro de los 3,2 millones de vacunados en suelo bonaerense "hay 75.000 personas con domicilio en Ciudad que fueron vacunas en Provincia" porque trabajan o tienen segundo domicilio allí.

"Estoy absolutamente satisfecho de que pudimos recibir a gente de la Capital", aclaró en ese sentido, aunque advirtió que "no hay que conformarse con que alcancen los respiradores" sino que también hay que lograr "que bajen los contagios". "Algunos lo único que miran es si desborda o no el sistema sanitario" cuando lo mejor es "evitar la circulación, porque lamentablemente no hay otra medida", insistió.

Por último, destacó la sintonía que existe entre las medidas tomadas en Argentina respecto a las adoptadas en el resto del mundo. "Me mandaba Alberto (Fernández) fotos de países europeos, no vuela una mosca. Estamos aplicando las medidas que se aplican en todo el mundo cuando suben los contagios", dijo sobre la comunicación que mantuvo con el presidente durante su gira europea.