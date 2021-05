Con el pase de Boca a semifinales de la Copa de la Liga, habló Carlos Tevez, quien convirtió el tanto xeneize en los 90 minutos y después hizo su penal. “Nos sacamos una espina que veníamos padeciendo. Es un rival muy duro a vencer y por suerte pudimos en los penales”, señaló el delantero de Boca, que cortó una racha de cinco eliminaciones seguidas frente a River.



“En los últimos tres partidos fallamos en no liquidarlo”, reconoció Tevez, que volvió a marcarle a River después de nueve partidos y tras su cuarto gol en el Superclásico, afirmó: “Es muy importante convertir en estas instancias, me hace muy feliz. Ellos lamentablemente tuvieron que jugar con el arquerito (Alan Leonardo Díaz), que me sacó dos pelotas impresionantes. Fui a felicitarlo porque se lo merece. Lo hizo muy bien atajando en un momento así. Ahora tenemos cuatro partidos y hay que concentrarse en las dos cosas… Es comer, dormir, descansar, entrenar. Cuatro finales y hay que ganar”, aseguró el ídolo de Boca.

Por su parte, el DT Miguel Angel Russo recordó que cuando su plantel había tenido 21 casos de coronavirus "al equipo lo mataron, porque esa es la diferencia con los demás".

El entrenador se mostró más enérgico de lo usual: "Es el final de la temporada y hay que terminarla bien. Es un desgaste, no justifico nada, Boca siempre está al tope. Hay un mundo fuera de Boca y un mundo dentro, que es el que a mí me gusta. Es genuino el de adentro, porque el de afuera dice cualquier cosa. La presión la teníamos nosotros. Pudimos haberlo definido mejor antes, pero Boca pelea todo y ahora nos metemos en la Libertadores. Luego viene otro rival difícil como Racing en semifinales".

Preguntado sobre el nivel del equipo, Russo admitió: "Hay que mejorar mucho. Boca es duro a su manera; por momentos el nivel fue muy bueno y en otros habrá que afinar la puntería".

Por último, el defensor Carlos Izquierdoz, que también anotó en la tanda de penales, habló de la clasificación xeneize y se refirió además a los contagios por covid-19 que padeció su rival en las últimas horas: "River es un equipo con una línea de juego que tiene un trabajo de años, fue difícil superarlos; es un Superclásico y nadie quería regalar nada. Por suerte pasamos, pero quiero desear una pronta recuperación a los rivales que no pudieron jugar, sabemos cómo es este virus, así que espero que ellos y sus familias estén bien".