El Servicio Penitenciario , la justicia provincial y el Ministerio de Seguridad trabajaban ayer conjuntamente para esclarecer la ausencia de dos internos de la cárcel de Piñero. Los dos internos que no fueron hallados ya habían protagonizado una fuga de alta repercusión mediática cuando redujeron a sus guardias y a tiros escaparon de un colectivo que los trasladaba a Coronda. Se trata de Carlos D'Angelo y de Hugo Peralta. "En la jornada de ayer se recibieron visitas, y solo un hombre ingresó al penal con ese fin , por lo cual para ganar la calle debieron pasar por cuatro controles de seguridad", afirmaron a Rosario 12 fuentes oficiales. La afirmación habla a las claras que no pudieron lograr su libertad de no mediar un acuerdo. Hace poco tiempo fue cambiado el jefe del penal de Piñero, de apellido Mecoli, por un subalterno de apellido Ocampo, que no hizo demasiados movimientos de personal, para diluir la posibilidad de "arreglos consipirativos" para complicarle la vida al nuevo jefe. Es que justamente en Piñero hay varios de los capo narcos más connotados de esta región como René Ungaro o Esteban Alvarado, sobre quienes se sospecha tienen la capacidad económica de pagar para mejorar su calidad de vida.