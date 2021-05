Julia, una aspirante a artista plástica, cumple sus treinta años y está sola y sin proyección, pero su vida parece cambiar, cuando en pleno festejo conoce a Matías. Ese mismo verano, él la invita a mudarse a su casa y deciden apostar a su creciente amor. Sin embargo, la aparición de Rodrigo, el mejor amigo de Matías, la introducirá a un estado de confusión entre estos dos hombres. Ante esta situación y cansado de perder, Matías trazará un plan para acabar con el sufrimiento causado por la traición de Julia y Rodrigo.

Tríada es un thriller dramático co-dirigido por Sebastián D'Angelo y Santiago Fernández Calvete, y cuenta con las actuaciones de Mercedes Oviedo, Gustavo Pardi y también de los propios realizadores. "A veces se necesita buscar culpables y en la película los tres construyen una trenza que luego es difícil deshacer. La idea era que no haya mucho espacio para pensar en las actitudes de los personajes, sino que se los acompañe. El personaje malo no es tan malo y los otros dos no son tan cándidos", detalló D'Angelo en una entrevista con Télam.

Hoy a las 22 por el Canal Cine.ar