Vélez Sarsfield será local este miércoles a las 19 (TV: ESPN) ante Unión la Calera de Chile, con la concreta posibilidad de conseguir un triunfo y lograr la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores, en caso de que en el otro cotejo del Grupo G Liga de Ecuador no le gane a Flamengo a las 21 en el Maracaná.

El actual bicampeón brasileño es el puntero de la zona con 10 unidades, seguido por Vélez con seis, Liga de Quito con cuatro y cierra La Calera con dos.



Si el equipo que dirige Mauricio Pellegrino -que el domingo pasado fue eliminado en cuartos de final de la Copa de la Liga por Racing- vence a los chilenos, sumará nueve unidades; y si Liga de Quito pierde o empata ya no podría llegar a ese puntaje, por lo que la clasificación velezana será un hecho.



El Fortín -que fue el mejor equipo de la fase clasificatoria de la Copa de la Liga, con un 80% de eficacia, pero quedó al margen ante Racing al empatar sin goles y caer en la definición por penales- ahora deberá rendir una prueba quitándose de la cabeza esa eliminación para enfocarse en la Libertadores, en donde tiene todo encaminado para avanzar de fase.



Vélez ya demostró que es una formación con fuerte mentalidad cuando cayó 7-1 ante Boca como local y luego ganó siete de los nueve partidos siguientes; fue primero en la Zona B con nueve unidades de ventaja sobre los xeneizes, que culminaron segundos.



Unión La Calera aún no ganó en la Copa Libertadores y suma dos empates y dos derrotas; sólo le queda la posibilidad de terminar tercero en el grupo y pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Para ello también aguarda que Liga pierda ante Flamengo y definir esa chance en Quito en la última fecha.



En el equipo chileno juegan los argentinos Alexis Martín Arias, Santiago García, Gonzalo Castellani, Gustavo Iturra, Matías Laba, Bruno Liuzzi y Sebastián Sáez, dirigidos por su compatriota Luca Marcogiuseppe, ex DT de Real Pilar.