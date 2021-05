Con una aplastante goleada por 5 a 0, Central sacó de la pelea en Copa Sudamericana a Huachipato de Chile y se adueñó de todas las chances para quedarse la semana que viene con el pase a octavos de final del certamen internacional. Los goles aparecieron en el primer tiempo, en una ráfaga de 20 minutos donde los dirigidos por Cristian González pegaron cuatro gritos. Lucas Gamba fue la figura, por su capacidad de definición y participación en las jugadas ofensivas, pero hubo también lugar para goles de Vecchio y Martínez. Con solo un empate ante 12 de Octubre, la semana que viene, el canaya se quedará con el boleto a la próxima instancia.

Con atención y agresividad, Central sacó provecho de todas las ventajas que dio el fondo de Huachipato. El canaya armó una fiesta de goles en los últimos 20 minutos de la primera parte. Antes, hubo un arranque donde los chilenos intentaron atropellar a Central. Fueron diez minutos y una jugada de confusión entre Broun y Avila en un cierre del arquero que no fue gol de la visita por fallida definición de Martínez.

Luego del primer cuarto de hora, el juego se pasó a disputar en campo de Huachipato. Y un rato después Central ya se instaló en el área rival, impulsado por la movilidad de los volantes, con protagonismo de todos, aunque se destacó la injerencia de Gamba en los avances coordinados. El ex Unión encontró espacios en el área grande, recostado sobre la derecha, levantó la cabeza para simular un centro atrás y definió el ángulo del segundo palo, de zurda, en genial definición, para lograr la diferencia. Aquello fue un aviso.

Porque la insistencia de Central en ataque entregó frutos. Baeza lo tomó a Gamba en una pelota parada y Vecchio anotó el segundo con derechazo alto y cruzado de tiro penal. Huachipato hacía todo mal en defensa y Central acertaba siempre en los pases en movilidad. Y los goles no pararon de caer.

El tercero fue un tanto en contra de Gutiérrez, en un centro bajo de Zabala que fue a buscar Gamba. Pero el delantero canaya no llegó a la pelota porque el hombre de Huachipato se interpuso, aunque nada pudo hacer para evitar empujar la pelota al fondo. Los chilenos sacaron del medio, recuperó Ojeda, tocó a Ferreyra, éste abrió para Zabala por derecha, el volante soltó para un Martínez que pasó a toda carrera y empujó la pelota al fondo, a la corrida, para el cuarto grito canaya. La supremacía de Central fue abrumadora. Y le quitó importancia al segundo tiempo.

Es que los intentos de reacción de los chilenos no pusieron en riesgo el triunfo canaya. El partido pasó a jugarse en el mediocampo, Broun tuvo algunas intervenciones y en ataque el canaya perdió ambición, satisfecho con lo realizado en la primera parte.

Ya no fue necesario que la pelota pasara por Gamba o Vecchio. Central llevó el partido a pelearlo en mitad de cancha, a dejar correr los minutos. Los cuatro goles de diferencia lo dejaron en clara ventaja para jugar la semana que viene, en la última fecha, con mayores posibilidades para quedarse con el primer puesto. Pero la diferencia fue más amplia. Martínez Dupuy encontró un rechazo en el área y sacó una volea de derecha para anotar el quinto.

La excepcional goleada dejó al canaya con el pase a octavos de final de Copa Sudamericana en sus manos. El próximo miércoles hasta con un empate con 12 de Octubre en el Gigante pasará de ronda, favorecido por la diferencia de gol obtenida anoche.

5 Central: Broun; Martínez, Almada, Ávila, Blanco; Zabala, Ojeda, Vecchio, L. Ferreyra, Gamba, Ruben. DT: Cristian González

0 Huachipato; Castellón; Cuevas, Tapia, Ramírez, Córdova;

Sepúlveda, Altamirano, Baeza, C. Martínez; Poblete, Mazzantti. DT: Juan José Luvera.

Goles: PT: 26m Gamba (C), 35m Vecchio (C), 43, Gutiérrez (H) en contra y 45m Martínez (C). ST: 29m Martínez Dupuy (C).

Cambios: PT: 36m Gutiérrez por Poblete (H). ST: 13m Huanca por Mazzantti, Palmezano por Altamirano y Garrido por Córdova (H), 19m Torrent por Martínez y Marinelli por Ferreyra (C), 26m Verdugo por Sepúlveda (H), 27m Martínez Dupuy por Ruben y Infantino por Zabala (C).

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).

Cancha: Banfield (local Central)