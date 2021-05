El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó la creación de un regimen especial y transitorio de regularización y pago de tributos, intereses, recargos, multas, sanciones y/o demás obligaciones.

El proyecto de ordenanza remitido por el Ejecutivo Municipal fue modificado y permitió que las personas que adeuden desde $12 mil en cargas tributarias y no tributarias anteriores al 31 de marzo de este año puedan acceder al beneficio.

El concejal Santiago Alurralde (Salta Tiene Futuro) aseguró en la 12° sesión que se trataba de un proyecto "oportuno" dado el contexto de pandemia que se vive desde el año pasado, lo que posibilitaría que las familias se pongan al día con el pago de los impuestos. Sin embargo, sostuvo que esta acción "no tiene que ser algo que vaya mala costumbrando al salteño" aduciendo que "bajo ninguna circunstancia el irresponsable tiene que tener un premio".

El discurso, un tanto estigmatizante, fue repetido por el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Deliberante, Ángel Causarano (Un Cambio para Salta). "Siempre premiamos al que no cumple, pero este es un caso excepcional", aseguró. Los ediles coincidieron en el desafío de pensar beneficios para las personas que pagan mes a mes y no pueden acceder al descuento anual que se establece en los primeros meses.

El proyecto original del Ejecutivo establecía que las personas que podían adscribirse a este régimen debían tener una deuda igual o mayor a los $150 mil, lo que involucraba principalmente a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, como los jardines maternales, gimnasios y restaurantes. Se estima que en Capital fueron casi 800 negocios los que cerraron.

"Más que nunca el comercio está dañado", expresó el concejal de Juntos por el Cambio, Ángel Gauffin. Y agregó que "muchos comerciantes han quedado sumamente golpeados y se justifica esta moratoria", aunque señaló que una de las principales modificaciones que estaban trabajando los ediles era bajar el límite de deuda establecido en el artículo 8.

De esta forma podrán acceder las familias que tengan deudas desde $12 mil, sean tributarias o no tributarias, anteriores al 31 de marzo de este año. Gauffin aseguró que si se mantenía el monto de $150 mil, el "vecino común" no iba a poder entrar a esta moratoria, a sabiendas de que también padecen la crisis económica.

De esta forma quienes decidan acogerse a esta moratoria tendrán dos tramos para el pago. El primer tramo regirá desde la sanción y promulgación de la norma hasta el 31 de julio y el segundo tramo, hasta el 31 de agosto. Los que opten por acogerse en el primer tramo, tendrán mayores beneficios que los que se incluyan en el segundo tramo. En cualquiera de los tramos se podrá optar por pagar de contado, con un plan de facilidades de 2 a 6 pagos o plan de facilidades de 7 a 12 pagos.

Otra de las modificaciones aprobadas era especificar quiénes no entrarían en la moratoria. Y se decidió excluir a infractores que hayan conducido con alcohol en sangre o bajo el efecto de estupefacientes, y los que no respetaron la señalización de los semáforos o excedieron el límite de velocidad. También quedaron excluidos quienes propiciaron fiestas clandestinas, y quienes no hayan desmalezado de terrenos baldíos o manejen con auriculares o cualquier sistema de comunicación contínua.

Para Frida Fonseca (Salta Tiene Futuro), la moratoria permitiría que el comerciante se ponga al día y también que el Ejecutivo Municipal pueda recaudar para el pago de sueldos y para "realizar las obras que prometió".

Alcances

La moratoria será aplicable a obligaciones tributarias, intereses, recargos, sanciones y multas a cargo de ARMSa, cuyos vencimientos hubieren operado antes del 31 de marzo de 2021.

También se aplicará a obligaciones no tributarias, sanciones, multas, infracciones, sus intereses y accesorios impagos, también devengados antes del 31 de marzo de 2021.

Podrán incluirse los saldos de deuda que hayan sido incorporados en los planes de pago vigentes o caducos, celebrados con anterioridad al 31 de marzo de este año, con lo cual el beneficio será aplicable sobre el saldo pendiente de cancelación del plan. Quedarán excluidos los planes vigentes, que cuenten con beneficios de otros regímenes especiales de regularización y facilidades de pago.

Comprende también todas las deudas en discusión administrativa o judicial, así como también en ejecución judicial, los ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora de ARMSa y de la actividad de control, inspección y sancionatoria de otros organismos de la Municipalidad, siempre y cuando el demandado, infractor o contribuyente desista, acepte las condiciones del régimen y se allane totalmente asumiendo el pago de costas y gastos.

Participación joven y un ensayo para Güemes

En la sesión también se aprobó la creación del Consejo de Participación Juvenil de la ciudad de Salta, iniciativa propuesta por el concejal Francisco Benavidez (Salta Tiene Futuro). Este espacio funcionará como órgano consultivo y de asesoramiento de las políticas que la Municipalidad implemente en materia de juventudes. Lo podrán integrar distintos sectores sociales, como universidades y organizaciones sociales.

También el legislador Raúl Córdoba (Salta Tiene Futuro) logró que se aprobara el proyecto de ordenanza que prevé convocar a un Concurso de Ensayo Histórico denominado “General Martín Miguel de Güemes, el hombre y su legado”, en conmemoración del bicentenario del fallecimiento del héroe gaucho.

La iniciativa prevé además conformar una comisión ad–hoc, constituida por representantes del área de cultura dependiente de la Municipalidad y provincia, universidades e institutos afines a la temática.

Otro de los proyectos aprobados instó a que hasta la finalización de la pandemia de la covid-19, toda oficina de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales que realice atención al público de manera presencial, como así también toda actividad privada que tenga esta modalidad de atención, deberá contar con al menos un trabajador o personal de atención al público que utilice la mascarilla, protector facial o barbijo transparente.

La propuesta de la edil Liliana Monserrat (Salta Tiene Futuro) tiene como objetivo facilitar el acceso y comunicación con personas sordas o hipoacúsicas.