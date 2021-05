La puja entre el gobierno de Salta y los gremios docentes por las clases presenciales en las escuelas de la provincia continúa y ambos sectores mantienen firmes sus decisiones. Ayer la Mesa Intergremial envió una nota al Ministerio de Educación, anunciando un llamado desde hoy a la no presencialidad. Por su parte, la cartera provincial aseguró que "por ahora" hay continuidad dado que el Comité Operativo de Emergencia (COE) no dio aviso de suspensión.

Los argumentos y contraargumentos se dan en medio del cuarto fallecimiento docente, en este caso, de Sonia Padilla, quien se desempeñaba en la escuela N° 4706 Profesor Evelio Melian, de la ciudad de Metán, en el sur de la provincia.

El secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Vidal Eloy Alcalá, contó que no hubo ninguna comunicación por parte del COE o los ministerios de Educación y de Salud con el sector. En ese sentido, los gremios mantuvieron el llamado a la no presencialidad desde hoy y por 15 días, informando que se da en el marco del Plan Jurisdiccional de retorno a clases, establecido por el propio gobierno.



El vocero de la Intergremial explicó que la solicitud se da principalmente respecto de los departamentos más críticos sanitariamente: Capital, Cerrillos, Chicoana, La Candelaria, Cachi, General Güemes, General San Martín, La Caldera, La Viña, Metán, Rosario de la Frontera y Rosario de Lerma. Este último, considerado el más preocupante, ya que "nos enteramos que los enfermos se trasladan a Salta".

"El sistema sanitario ha colapsado y estamos pidiendo la virtualidad para que el docente trabaje a distancia", aseguró el titular de AMET. Indicó que cada maestro decidirá en función a los escasos insumos de bioseguridad que tienen hoy en los establecimientos, más la ausencia de personal de limpieza y el propio suministro de agua. Estos tres puntos fueron los más reclamados por la docencia del interior de la provincia.

Alcalá dijo que no van a descartar "ninguna medida de fuerza" y esperarán que "el docente decida sobre la situación". En tanto, criticó que el gobierno provincial quiera "mirar para otro lado", al no reconocer que los contagios "se están dando dentro de las escuelas".

Por eso cuestionó el método de evaluación de casos que usa el COE, denominado pool test, a cargo del Hospital Público Materno Infantil, ya que esos testeos masivos se dieron en casi 20 instituciones educativas que fueron escogidos al azar por la dirección del Área Operativa del Norte.

Ayer el Ministerio de Educación provincial confirmó a Salta/12 que hasta el 14 de mayo eran 563 las personas contagiadas de covid-19 dentro de la comunidad educativa. De ese número, el 60% son maestros; el 33%, estudiantes, y el 7%, personal no docente (ordenanzas y administrativos). Estos datos se dan cuando Salta registró 448 casos positivos ayer, el número más alto en lo que va del año.

Por su parte, la secretaría de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib, contó que la nota de la Intergremial fue elevada al COE provincial porque es el único organismo que puede disponer la suspensión de las clases presenciales. Sostuvo que como cartera educativa quieren llevar tranquilidad a las familias salteñas y aseguró que "por ahora las clases continúan siendo presenciales porque no hay ninguna definición del COE que las suspenda".

Uno de los pedidos puntuales del sector docente es que el proceso de vacunación se acelere, ya que los trabajadores fallecidos no habían sido inoculados con sus dos dosis. Y dos de ellos no habían recibido ninguna. Celeste Dib dijo que de los 34 mil maestros en la provincia, ya fueron vacunados el 80% con la primera dosis, mientras que son 12.800, quienes recibieron las dos inoculaciones.

Por su parte, Alcalá subrayó que debe dejarse de lado la cuestión política por parte del gobierno e imitar las decisiones de provincias como Jujuy y San Juan, que ante los incrementos de casos, llamaron a la no presencialidad. "La provincia de Salta tiene que hacer lo mismo para resguardar la salud de los docentes y de la comunidad en general", afirmó.

Autoconvocados también anuncian medidas

El sector docente disidente a los gremios, denominado Autoconvocados, también se sumó a las manifestaciones y medidas de fuerza. En este caso, uno de ellos, que tiene como vocera a Sandra Nieva, comunicó que optan por la no presencialidad, pero en su caso, hasta que finalicen las vacaciones de invierno, es decir, hasta principios de agosto.

Nieva dijo que no pretenden hacer un paro de actividades, sino que buscan "evitar que sigan los contagios". Por eso explicó que desde hoy la medida está dirigida a los departamentos más críticos y desde el lunes 24, a todos los departamentos de la provincia. Caracterizó a la situación sanitaria como "desesperante", dado que contó que los protocolos no se están cumpliendo ante la ausencia de un lineamiento general cuando se detecta un caso positivo.

"No se quiere aislar a pesar de que el contacto estrecho asistió a la escuela", denunció ante Salta/12. "No se están dando las garantías para la vida", agregó. En ese sentido, dijo que el objetivo es que las clases continúen a distancia, sea mediante cartillas o comunicaciones permanentes, ya que entienden que la virtualidad no es garantía en toda Salta.

Por su parte, el delegado del otro sector Autoconvocado, Samuel Huerga, anunció un paro para mañana y la realización de una asamblea para el sábado 21. "Estamos atravesando una crisis sanitaria que lamentablemente se está cobrando la vida de muchos compañeros", precisó.

Dijo que son doblemente atacados por el gobierno provincial. Primero, porque "no se nos dice la verdad", cuando precisan los datos de los contagios, y segundo, porque el acompañamiento pedagógico es casi nulo. Ante ello exigió que el gobierno acompañe con la entrega de materiales, como tablets o netbooks para el aprendizaje permanente. Sumado a que aún no recibieron los manuales de estudio de este año.

Cuestionó que el sistema de burbujas no es el más óptimo porque cuando vuelven a ver a sus alumnos de una primera burbuja, muchas veces deben reiterar la explicación del tema por la falta de un contacto contínuo.

Huerga ejerce la profesión en el departamento de Orán y contó que desde hace tres semanas vio que la asistencia presencial mermó considerablemente, llegando a tener a un tercio de los alumnos en las aulas. Al indagar sobre las razones, las familias dijeron que existía un familiar contagiado, o uno de los padres se había enfermado o incluso, decidían no mandar a los niños y niñas ante las bajas temperaturas.

Para el docente, la "crisis no es mayor porque los papás han tomado más consciencia que el gobierno".