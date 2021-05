El improvisado arquero Enzo Pérez sostuvo que la histórica victoria obtenida por River Plate como local ante Independiente Santa Fe, de Colombia, por 2 a 1, en Copa Libertadores, "demostró lo que vale este grupo de jugadores".

Pérez no fue muy inquietado por los jugadores del equipo colombiano, pero tuvo algunas intervenciones a lo largo del partido.









"Todavía no caemos en eso de que es una noche histórica"

"Hablar del partido no tiene mucho sentido por todo lo vivido en este tiempo. Pero destaco eso sí el corazón, la hombría y la personalidad de todos, no solamente por hoy sino también con Boca el domingo, porque quedó demostrado lo que es este grupo", expresó Enzo Pérez a la transmisión oficial del partido.



"Seguramente ahora se hablará mucho de este partido, pero todavía no caemos en eso de que es una noche histórica", amplió el mendocino tras este encuentro en el que River, por los contagios de coronavirus de 20 de sus jugadores, debió presentarse con él como arquero y 10 compañeros, sin suplentes.



Pérez explicó finalmente que en "las horas previas el entrenador de arqueros" lo ubicó para ver cómo tenía que pararse, "siempre en diagonal a la jugada y algunas otras cosas, y la verdad que salió todo muy bien", concluyó.